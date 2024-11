Taís Ilhéu “Jogaço” ou “jogasso”: qual é o certo?

Com o gol marcado nos últimos segundos da prorrogação, ninguém tinha a menor dúvida: aquele havia sido um jogaço ! Ou seria melhor dizer “ jogasso “? Afinal, como se referir a um grande jogo?

O jeito certo é “jogaço”, com “ç” . Quer dizer, essa é a forma irregular de formar o aumentativo de jogo – a regular seria “jogão”. Apesar de menos utilizada na fala, “jogão” é a única forma que consta nos dicionários e no VOLP, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa.

O mestre em Letras Vernáculas pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) Paulo G. Cerqueira explica nesta publicação que o sufixo “-aço” pode passar várias ideias, como a de golpe (canhonaço), ação (inchaço) e até pejorativa (ladronaço). No caso de “jogaço”, as ideias transmitidas são de aumentativo e melhorativo.

Exemplos

Precisou trabalhar naquele final de semana e perdeu um jogaço;

Há anos nosso time não fazia um jogaço como esse!

O livro rememora os jogaços da história do Corinthians.

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.