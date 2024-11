Ludimila Ferreira Aprenda a acordar sem despertador – e melhore nos estudos

Acordar bem é tão importante quanto dormir bem quando se fala de bom raciocínio e aprendizado. Concorda, então, que despertar com o som estridente do alarme não é a melhor das alternativas? Acordar sem despertador pode ser a estratégia que estava faltando na sua rotina de estudos – e quem está dizendo não somos nós, mas especialistas em neurologia. E mais: é possível aprender a acordar sem o relógio mapeando o sono e seguindo seu ciclo circadiano.

Beth Ann Malow , professora de Neurologia e Pediatria na Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos, revelou em um artigo publicado na The Conversation que quando você acorda de manhã sem um alarme, isso quer dizer que você chegou ao fim de qualquer estágio de sono em que estava. Durante a noite, nosso sono passa por quatro estágios, repetidas vezes, em ciclos, cada qual com suas características neuronais, durações e funções.

Abaixo, veja como regular seu sono para começar a dormir – e acordar – melhor!

+ Entenda por que dormir é fundamental para fixar novas informações

Por que evitar os alarmes?

Para começo de conversa, você precisa saber que a fase mais importante do sono é a REM (Rapid Eye Movement), que na tradução em português é movimento rápido dos olhos . Neste momento, em que ocorrem os sonhos, criam-se novas conexões e uma compreensão de ideias de alto nível, aumentando a capacidade de resolver problemas criativos.

Evitar alarmes para acordar e seguir seu ciclo circadiano influenciam diretamente na forma como você leva seu dia, já que acordar com despertador aumenta o nível de cortisol, hormônio esteroide que regula o humor, a frequência cardíaca, a pressão arterial e interrompe o sono REM da manhã.

Continua após a publicidade

+ Você dorme menos que deveria – e poderia

Como regular seu sono para acordar melhor

Se você está em ano de vestibular pode ser mais difícil regular o sono, não apenas pela pressão das provas, mas também pela sua idade.

De acordo com a otorrinolaringologista e especialista em Medicina do Sono, Sandra Doria Xavier , em entrevista aqui para o GUIA DO ESTUDANTE , na adolescência e no início da idade adulta ocorre uma mudança na necessidade de sono. Pessoas desta faixa etária precisam de mais tempo dormindo ao mesmo tempo que tem uma tendência a dormir um pouco mais tarde, dificultando a vida de quem estuda de manhã, por exemplo.

O ideal é que o estudante faça uma higiene do sono , evitando telas e luzes fortes algumas horas antes de dormir, para conseguir pegar no sono mais cedo.

Continua após a publicidade

+ Deixar de dormir para passar mais horas estudando prejudica o desempenho do aluno, diz estudo

Treinando seu cérebro para acordar sem despertador

De acordo com Malow, é possível treinar a cabeça para acordar naturalmente. Todo cérebro possui um relógio interno que indica quando cada pessoa começa a sentir sonolência, e o primeiro passo é analisar qual é o seu. Depois disso, escolha um horário consistente para dormir, que permita ter horas de sono suficiente. Além disso, praticar exercícios físicos, não consumir muito café ou refrigerantes também te ajuda a ter uma rotina de sono mais regular.

Faça um teste em um fim de semana que esteja descansado e veja que horas acordou sem o alarme, provavelmente é o horário do seu ciclo natural de sono. Importante ressaltar que o ciclo circadiano varia durante o ano e naturalmente dormimos mais no inverno – assim como a menstruação influencia o sono as pessoas que menstruam.

Tem medo de tentar acordar sozinho e acabar perdendo a hora? Deixe o alarme ligado, mas coloque o relógio para despertar alguns minutos depois do que você acorda naturalmente.

Continua após a publicidade

+ Quer estudar melhor? Ajuste sua rotina ao seu relógio biológico

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.