“Tarraxa” ou “tarracha’: qual é o certo?

Sabe aquela pecinha que prende o brinco atrás da orelha? Como se chama: “tarracha” ou “tarraxa” ? Você já deve ter visto a palavra “tarracha” em muitos anúncios em sites de compras, mas saiba que está escrito errado. O correto é “tarraxa” .

“’Tarraxa’ se grafa com ‘x’, como a maioria dos vocábulos que tem essa sonoridade. Já o ‘ch’ aparece em palavras cuja origem tem esse dígrafo no radical. É o caso de ‘cheio’, ‘encher’ e ‘enchimento’”, explica Margarete Xavier , autora de língua portuguesa do Fibonacci Sistema de Ensino.

A professora também lembra que o uso do “x” aparece, em geral, após um ditongo, como é o caso de “caixa”, “eixo” e “frouxo”. Outra regra é o uso da letra em vocábulos que começam com “en”, como “enxada”, “enxame” e “enxergar”. Quer mais uma? O “x” é utilizado em palavras que começam com “me”, como “México”, “mexer” e “mexerica”. Agora você não erra mais!

Origem da palavra é um mistério

Não se sabe ao certo como surgiu a palavra “tarraxa”. O filólogo catalão Joan Corominas tinha uma teoria interessante: ele achava que a palavra vinha do árabe “tarraha”, que significa algo como “aquilo que prende”. Por isso sugeriu as grafias “tarraja” no espanhol e “tarraxa” no português como as mais certeiras. Para reforçar sua ideia, Corominas encontrou uma referência antiga no primeiro dicionário de português, de Rafael Bluteau, lá do comecinho do século 18, que já mencionava o termo “tarraxado”.

Exemplos para usar

Como utilizar o termo no dia a dia? Olha só essas frases:

Você perdeu a tarraxa do brinco?

Passe-me o alicate e vou tirar a tarraxa da dobradiça.

Deixei as tarraxas sobre a mesa e agora não as encontro para atarraxar a porta do armário.

As tarraxas da guitarra estavam desgastadas, dificultando a afinação correta.

Use a tarraxa para ajustar o parafuso e garantir que fique bem firme.

Como produzir um par de brincos

A revista Claudia costuma usar o termo “tarraxa” em várias reportagens sobre brincos. Aqui mostramos a você uma receita de como produzir um par com franjas.

“Os brincos podem ser feitos com diversos materiais: correntes, fios metálicos e até tecidos. O passo a passo abaixo é de um brinco com correntes, que é supermoderno. Confira:

Materiais

2 bases de metal para brinco

2 tarraxas

2 alfinetes de bijuteria

2 m de corrente fina para bijuteria

2 fitas de cetim de 15 cm

2 tulipas

Alicate de ponta fina

Passo a passo

Com o alicate, corte a corrente em fios de tamanhos diferentes (entre 8 e 10 cm). Faça ganchos com os dois alfinetes. Prenda nove fios de corrente em cada um. Coloque uma tulipa (peça no detalhe) em cada alfinete e faça um gancho para fechar. Encaixe uma base de brinco em cada gancho e aperte com o alicate. Faça um laço com a fita de cetim para dar acabamento ao brinco. Simples: o resultado final é um brinco bonito e moderno!”

