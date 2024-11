Taís Ilhéu “Madurar” ou “amadurecer”: qual é o certo?

Sabe quando você vai à feira e todas frutas estão verdes? Não resta muitas opções além de comprar, enrolar em um jornal e esperar madurar . Ou o correto seria esperar “ amadurecer “?

Não se preocupe caso tenha passado a vida toda falando apenas uma dessas variantes: as duas estão corretas! Nos dicionários, “madurar” aparece como um sinônimo de “amadurecer”, portanto as duas palavras têm o mesmo significado. De acordo com o Michaelis, “madurar” vem do latim maturare.

Já “amadurecer” é uma palavra mais complexa, que tem origem em um processo de derivação parassintética – quando se acrescenta, simultaneamente, um prefixo e um sufixo a uma palavra primitiva, que neste caso seria “maduro”. Veja só:

a (prefixo) + maduro (termo primitivo) + ecer (sufixo)

“Amadurecer” é “tornar(-se) maduro; amadurar(-se), sazonar(-se)”, e vale também para contextos mais figurados, como tornar-se mais sábio e experiente na vida.

Exemplos

Ter passado por uma mudança tão brusca me ajudou a amadurecer;

Não adianta me trazer bananas verdes para fazer o bolo, não terão tempo para madurar;

Enrolar as frutas no jornal ajuda a amadurecer por causa do gás etileno, que fica retido;

Não deixe o morango madurar tanto antes de comer, vai acabar perdendo!

