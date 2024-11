Taís Ilhéu 8 dicas para quem vai fazer a segunda fase dos vestibulares

Agora que a primeira fase ficou para trás, é hora de focar no próximo desafio: a temida segunda fase dos vestibulares ! Para ajudar você a encarar essa missão com confiança, reunimos oito dicas valiosas do professor Diogo D’ippolito , autor de Língua Portuguesa do Sistema de Ensino pH.

Bora colocar em prática?

1. Priorize os tópicos mais importantes

Revise seu planejamento de estudos. Direcione seu tempo para aqueles conteúdos em que você tem mais dificuldade. E revise também os conceitos centrais de cada disciplina. “Essa abordagem otimiza o aprendizado e ajuda a consolidar o conhecimento necessário para enfrentar a segunda fase dos principais vestibulares”, explica o professor.

2. Resolva provas antigas e aprenda com os erros

Que tal resolver provas de vestibulares de anos anteriores, como as da Fuvest , Unicamp , UERJ e outras? Assim, você cria familiaridade com o estilo das questões e, a partir disso, identifica possíveis padrões nas cobranças dos conteúdos. Errou nas respostas? Sem crise! Analise e aprenda com cada erro para aprimorar seu desempenho. Esse treino faz toda a diferença para fixar o que você já sabe e turbinar sua confiança pra hora H!

+ Treine para a Fuvest com provas anteriores

+ Baixe as provas anteriores resolvidas e comentadas da Unicamp

3. Pratique redações focadas no formato de cada vestibular

Cada processo seletivo possui um modelo específico de redação, com estilos próprios e exigências distintas. Na Fuvest, por exemplo, o formato é sempre uma dissertação argumentativa. Já o vestibular da Unicamp costuma pedir diferentes gêneros textuais, como crônica, roteiro de podcast, palestra, abaixo-assinado, carta de convocação e até depoimento. Por isso, pratique sua escrita de acordo com os padrões exigidos de cada vestibular.

+ Unicamp 2025: veja temas e gêneros que podem cair na redação

4. Inspire-se em redações nota 10

Esta é uma dica de ouro: leia as redações que tiveram nota máxima nos vestibulares anteriores. “Esses textos de referência ajudam a compreender melhor como apresentar as ideias e desenvolver argumentos sólidos para o contexto de cada vestibular. Analisar redações exemplares é uma excelente estratégia para moldar a escrita àquilo que cada banca tem como preferência”, aconselha o docente.

+ Fuvest: confira redações nota máxima dos últimos anos

Continua após a publicidade

5. Mergulhe nas obras literárias obrigatórias

Esses livros pedem uma leitura mais crítica. Vale buscar vídeos, podcasts ou artigos que expliquem essas obras e tragam novas reflexões. Assim, você chega com respostas cheias de conteúdo e impressiona a banca com análises bem embasadas.

+ 5 dicas de última hora para quem não leu os livros obrigatórios da Fuvest

6. Treine a organização das respostas

Na segunda fase, não basta acertar o conteúdo, tem que saber explicar. Pegue provas antigas e pratique as respostas dissertativas. Organize as ideias direitinho e compare com os padrões dos gabaritos divulgados pela banca. Essa é uma estratégia que traz consistência e objetividade na escrita.

+ As respostas que a Unicamp esperava na 2ª fase do vestibular

7. No dia da prova, elabore rascunhos

“Antes de escrever suas respostas finais, reserve alguns minutos para criar rascunhos com os principais pontos que deseja abordar, especialmente para questões dissertativas e para a redação”, sugere Diogo. Essa prática ajuda a reduzir erros e permite um desenvolvimento mais coeso e objetivo da escrita.

8. Invista em momentos de descanso

Não adianta saber tudo e chegar esgotado na prova. Reserve tempo para descansar e evite a sobrecarga de estudos, principalmente nos dias que antecedem as provas. Invista no seu equilíbrio emocional com pausas para relaxar e práticas de exercícios físicos e até meditação.

Continua após a publicidade

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.