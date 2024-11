Ludimila Ferreira “Pequi” ou “piqui”: qual o certo?

Chegou a época daquele fruto que você não pode morder, é cheio de espinhos e divide opiniões, já que alguns amam e outros odeiam. Na hora de passar a receita do arroz branco com frango ou de montar a lista da feira, o correto é escrever “pequi” ou “piqui”? Não tenha mais dúvidas : ambas as formas estão certas . As duas acepções são aceitas pelos dicionários!

Abaixo, conheça a origem da palavra!

Origem da palavra “pequi”

O pequi (ou piqui) é uma fruta nativa do Cerrado , um dos cinco grandes biomas do Brasil, composto pelos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, oeste de Minas Gerais, Distrito Federal, oeste da Bahia, sul do Maranhão, oeste do Piauí e porções do estado de São Paulo.

O nome científico do pequi é Caryocar brasiliense camb . Popularmente, é conhecido como piqui, pequiá, piquiá, piquiá-bravo, amêndoa-de-espinho, grão-de-cavalo, pequiá-pedra, pequerim e suari. A árvore do pequi é o pequizeiro.

A etimologia do nome deste fruto, ou seja, sua origem, é na língua tupi (pekí) e quer dizer “casca espinhosa”.

Exemplos

Eu amo comer arroz com molho de pequi.

Arroz com frango e piqui é uma receita tradicional da culinária mineira e goiana.

Minha avó não gosta de pequi, mas sempre cozinha o fruto para os netos.

É época de piqui na feira.

É mais barato comprar pequi na feira do que no supermercado.

