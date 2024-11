Ludimila Ferreira Fuvest 2025: quando sai a lista de aprovados para segunda fase?

As notas de corte da Fuvest 2025 , vestibular da Universidade de São Paulo (USP ), foram divulgadas nesta sexta-feira (confira aqui) . O próximo passo é a lista de convocados para a segunda fase do vestibular, que sai no dia 2 de dezembro , assim como o local de prova .

A segunda etapa acontece em 15 e 16 de dezembro às 13h. Ela é composta de duas provas dissertativas, cada uma valendo 100 pontos. Abaixo, saiba como é calculada a nota de corte e confira o cronograma completo do vestibular da USP!

Fuvest: confira redações nota máxima dos últimos anos

Como é calculada a nota de corte da Fuvest?

A nota de corte da Fuvest passa pelos seguintes critérios:

V = Número de vagas na carreira

MC = Média da pontuação dos candidatos, nesta carreira, que não tiveram a prova anulada

N – Número de convocados para a segunda fase

K = Parâmetro definido pela regra:

K = 3, se MC ≥ 60

K = 2, se MC ≤ 30

K = 1 + (MC/30), se 30 < MC < 60 (o parâmetro K varia entre 2 e 3, nesse caso)

Com isso, o número de convocados para a segunda fase é dado a partir da expressão N = K x V

A nota final da primeira fase é calculada convertendo a pontuação para a base decimal. Exemplo: Se um candidato tirar 59 pontos dos 90 possíveis na primeira fase, sua nota será multiplicada pelo fator 100/90. Portanto, a nota ficaria 59 x 100/90 = 65,5556. Os candidatos que pontuarem menos de 30% da prova, ou seja, acertarem menos de 27 questões, estão automaticamente eliminados.

Confira aqui a relação-candidato vaga desta edição e os cursos mais concorridos.

Calendário da Fuvest 2025

Período de inscrições: 19 de agosto a 8 de outubro

19 de agosto a 8 de outubro Prova da 1ª fase: 17 de novembro às 13h

17 de novembro às 13h Prova da 2ª fase : 15 e 16 de dezembro às 13h

: 15 e 16 de dezembro às 13h Provas de habilidades específicas : 9 de dezembro de 2024 a 9 de janeiro de 2025

: 9 de dezembro de 2024 a 9 de janeiro de 2025 Primeira chamada: 24 de janeiro de 2025

