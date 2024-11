CNU: veja nova data de divulgação do resultado final

25 de novembro de 2024: Divulgação dos resultados das provas objetivas para os candidatos incluídos

Divulgação dos resultados das provas objetivas para os candidatos incluídos 4 e 5 de dezembro de 2024: Envio de títulos

Envio de títulos 6 de dezembro de 2024 até 10 de janeiro de 2025: Análise de títulos

Análise de títulos 9 de dezembro de 2024: Divulgação das notas preliminares das provas discursivas e redações

Divulgação das notas preliminares das provas discursivas e redações 9 e 10 de dezembro de 2024: Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas das provas discursiva e redações

Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas das provas discursiva e redações 20 de dezembro de 2024: Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas das provas discursivas e redações

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas das provas discursivas e redações 23 de dezembro de 2024: Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros

Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros 6 a 10 de janeiro de 2025: Perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência

Perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência 11 e 12 de janeiro de 2025: Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas

Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas 15 de janeiro de 2025: Resultado preliminar da avaliação de títulos.

Resultado preliminar da avaliação de títulos. 15 e 16 de janeiro de 2025: Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos.

Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos. 17 de janeiro de 2025: Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência

Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência 17 e 18 de janeiro de 2025: Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência

Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência 11 de fevereiro de 2025: Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da avaliação de títulos

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da avaliação de títulos 11 de fevereiro de 2025: Previsão de divulgação dos resultados finais

