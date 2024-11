Ludimila Ferreira Quer estudar para o vestibular com alunos da Medicina da USP? Veja como

Tenha você se saído bem ou mal nos vestibulares deste ano, precaução nunca é demais, e vale a pena ficar de olho nos cursinhos que já estão abrindo vagas para o próximo ano. Um deles é o MedEnsina, da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP). No projeto, quem leciona são os próprios alunos da graduação – ou seja, os aprovados em um dos cursos mais concorridos do país! As aulas também acontecem na universidade, em São Paulo.

O MedEnsina é um cursinho popular , e por isso não cobra mensalidade dos estudantes. Ele prepara tanto para os grandes vestibulares, como a Fuvest, como para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Nesta edição serão oferecidas 300 vagas.

Abaixo, veja como se inscrever e o calendário completo do projeto.

+ Os cursos da USP que estão entre os melhores do mundo

Como se inscrever no MedEnsina

As inscrições já começaram e ficam abertas até o dia 10 de janeiro de 2025. Para participar, basta ter concluído ao menos o segundo ano do Ensino Médio e atender a alguns critérios.

A inscrição deve ser feita página oficial do projeto, nesse link, e o candidato precisa pagar a taxa de inscrição de R (reais), o único valor solicitado para participar.

Continua após a publicidade

O processo seletivo consiste em uma prova com conteúdos básicos do vestibular, que corresponde a 20% da nota final, e uma avaliação socioeconômica, que soma 80% da nota final. Há reserva de vagas para pessoas pretas, pardas e indígenas (50% das vagas), pessoas com deficiência (4%), trans (4%), sendo as vagas restantes (42%) destinadas à classificação geral.

A prova está prevista para os dias 18 e 19 de janeiro de 2025 (sábado e domingo) às 13h, podendo ser realizada apenas em um período a depender do número de inscritos. A avaliação irá acontecer na sede do Colégio Poliedro que fica no bairro Vila Mariana, na cidade de São Paulo

Continua após a publicidade

Calendário do MedEnsina

Inscrição: de 11 de novembro de 2024 a 10 de janeiro de 2025

de 11 de novembro de 2024 a 10 de janeiro de 2025 Data limite para confirmação da inscrição para candidatos inscritos na cota para PcD: 15 de janeiro de 2025:

15 de janeiro de 2025: Prova: 18 e 19 de janeiro de 2025

18 e 19 de janeiro de 2025 Avaliação socioeconômica: 20 a 26 de janeiro de 2025

20 a 26 de janeiro de 2025 Entrevista: 3 a 7 de fevereiro de 2025

3 a 7 de fevereiro de 2025 Matrícula: 10 e 11 de fevereiro de 2025

Continua após a publicidade

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.