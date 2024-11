Taís Ilhéu “Aguar” ou “agoar”: qual é o certo?

Em Minas Gerais, quando uma criança está com um profundo desejo de comer alguma coisa – a ponto de adoecer, rogam os mais supersticiosos – diz-se que ela está “aguada”. Mas afinal, o que seria “aguar” ? E será que a pronúncia e escrita correta é “agoar” ?

O certo, segundo os dicionários, é “aguar” – e sim, tem tudo a ver com “água”. O significado mais literal desse verbo é “molhar com água”, servindo de sinônimo, neste caso, para “regar”. Mas também existem outras definições secundárias: “aguar” uma bebida qualquer pode significar adulterá-la, acrescentando água ao leite ou vinho, por exemplo.

Por fim, “aguar” também pode se referir ao ato de encher os olhos ou a boca d’água (com lágrimas e saliva, respectivamente). E daí a expressão do início deste texto: se alguém está com muita vontade de algo, fica de boca aguada!

Exemplos

O menino aguou ao ver a vitrine da doceria, e a mãe precisou entrar para comprar um brigadeiro;

Já aguou as plantas hoje? Não podemos esquecer, senão elas morrem!

De olhos aguados, despediu-se da família no aeroporto.

Não precisa aguar! Eu te dou um pedaço da torta.

