Ludimila Ferreira O que é anistia? Entenda o coro de ‘sem anistia!’

“Sem anistia!”. Se você se deparou com este termo nas redes sociais ao longo dia e não entendeu o que ele tem a ver com os atentados do 8 de janeiro , quando grupos antidemocráticos invadiram e depredaram a sede dos Três Poderes, a gente te explica. Mas antes disso, uma breve explicação do porquê o assunto voltou às rodas hoje.

Na manhã desta terça-feira (19), a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão contra suspeitos de planejar o assassinato do presidente Lula , do vice Geraldo Alckmin e do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes . Os acusados são integrantes das forças armadas e policiais federais. A investigação da PF mostra que o plano era discutido na casa de Braga Netto, na época candidato à vice-presidência na chapa com Jair Bolsonaro. O objetivo final? Um golpe de Estado para impedir que Lula assumisse a presidência.

A operação policial de hoje logo foi vinculada aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, e endossou o coro de “sem anistia”. Mas afinal, o que significa “não anistiar” os 265 condenados pela invasão em Brasília?

Entenda abaixo o que significa anistia e outras vezes que ela foi destaque na história do Brasil.

O que é anistia?

Anistia é um termo usado na linguagem jurídica que, de acordo com o dicionário Michaelis , significa declarar “impuníveis determinados delitos, em geral por motivos políticos e, ao mesmo tempo, suspende diligências persecutórias e anula condenações”.

Trocando em miúdos, significa perdoar de forma generalizada um ato, normalmente de caráter ou motivação política, e não punir os envolvidos. Não por acaso, a etimologia da palavra anistia, ou seja, sua origem, vem do grego “ amnestia ” e significa esquecimento, possuindo a mesma raiz etimológica de “amnésia”. Ou seja, precisa esquecer para valer, enterrar o acontecido.

Achou radical demais? Pois saiba que muitos brasileiros já foram anistiados – alguns deles por terem sido perseguidos, e outros que cometeram verdadeiras atrocidades.

A anistia no Brasil

