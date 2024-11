Ludimila Ferreira Cursinho pré-vestibular da Unicamp recebe inscrições

A maratona de vestibulares está chegando ao fim e as férias escolares já estão dobrando a esquina, mas antes de começar a pensar como você vai aproveitar os próximos meses, por que não garantir sua vaga em um cursinho pré-vestibular para o próximo ano? O Zilda é um projeto popular de extensão da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) que está com inscrições abertas !

De caráter voluntário e sem fins lucrativos, o objetivo do Zilda é a democratização da educação no Brasil . O projeto oferece aulas preparatórias voltadas aos vestibulares em geral, não apenas o da própria universidade . A ideia é ajudar os alunos de baixa renda a conquistarem sua tão sonhada vaga no ensino superior.

Abaixo, entenda o cursinho!

O Zilda

O Zilda é um curso pré-vestibular voltado para estudantes de baixa renda que estão no terceiro ano ou já concluíram o Ensino Médio em escolas públicas ou privadas com bolsa. De acordo com o Edital , o cursinho possui reserva de vaga para pessoas pretas, pardas e indígenas, para pessoas com deficiência, para pessoas trans e para pessoas em situação de refúgio.

As aulas acontecem no período noturno, de forma presencial, de segunda a sexta-feira, das 18h45 às 22h45 na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Além disso, também são aplicados simulados aos finais de semana.

Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de dezembro pagando a taxa de inscrição de R$45 (reais), único valor cobrado pelo cursinho. As inscrições são realizadas por meio do site oficial do projeto, neste link .

Depois de inscritos, os estudantes passam ainda por uma avaliação socioeconômica e uma prova de seleção, para garantir que os ingressantes estejam no perfil atendido pelo cursinho.

Calendário do Zilda

Inscrições: de 14/11/2024 a 20/12/2024

de 14/11/2024 a 20/12/2024 Questionário Socioeconômico e envio de documentação: pree ncher até 08/01/2025

Prova de seleção: 11 /01/2025 às 09h00

Divulgação dos aprovados na prova de seleção: 14/01/2025

Agendamento das entrevistas socioeconômicas: 15/01/2025 e 16/01/2025

Entrevista Socioeconômica: de 20 a 27 de janeiro de 2025

Primeira chamada para matrícula: 31/01/2025

Matrícula primeira chamada: 03 /02/2025 e 04/02/2025

Segunda chamada para matrícula: 05/02/2025

Matrícula segunda chamada: 06/02/2025 e 07/02/2025

Início das aulas: 17/02/2025

