Você acertaria as questões mais fáceis do vestibular da USP?

Quem prestou a primeira fase da Fuvest 2025 neste domingo (17) para conquistar uma vaga na USP ( Universidade de São Paulo) lidou com questões de vários níveis de dificuldade. Entre as mais fáceis , estavam perguntas sobre colonização, escala numérica e uma obra de Tarsila do Amaral, que poderiam ser resolvidas com uma leitura atenta do enunciado e o conhecimento de temas recorrentes do Ensino Médio.

Quer conferir quais são essas questões? O GUIA DO ESTUDANTE conversou com professores do Curso Anglo e reuniu todas abaixo. As perguntas consideram a numeração da prova V1.

Questão 13

(História)

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Questão 25

(Matemática)

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Questão 88

(Geografia)

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Questão 24

(Química)

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Questão 86

(Literatura)

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Questão 62

(Física)

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Questão 07

(Inglês)

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

