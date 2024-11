Julia Di Spagna Passaria na USP? Tente acertar as questões mais difíceis da Fuvest 2025

No último domingo (17), estudantes que buscam uma vaga na USP (Universidade de São Paulo) encararam a primeira fase da Fuvest 2025 . No vestibular, conhecido como um dos mais difíceis do país, foram cobradas 90 questões de múltipla escolha sobre os conteúdos abordados no Ensino Médio, e algumas delas se destacaram pelo grau de dificuldade. Entre progressões aritméticas, rotas marítimas e até análise de uma música da cantora Taylor Swift, os candidatos lidaram com alguns desafios pelo caminho.

O GUIA DO ESTUDANTE conversou com professores do Curso Anglo e reuniu as questões mais difíceis da prova. Será que você consegue chegar a todas as alternativas corretas? Confira a resolução abaixo, de acordo com a numeração da prova V1.

Questão 70

(Matemática)

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Questão 72

(Química)

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Questão 01

(História)

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Questão 26

(Geografia)

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Questão 19

(Física)

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Questão 84

(Literatura)

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Questão 42

(Inglês)

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

