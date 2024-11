Taís Ilhéu Escala 6×1: 5 livros para pensar o futuro do trabalho

A discussão sobre a escala 6×1 tomou conta das redes sociais nas últimas semanas. Ela se refere à rotina de trabalho de seis dias seguidos com apenas um de descanso, totalizando até 44 horas semanais. Esse modelo – adotado principalmente nos setores de comércio e indústria – foi estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e predomina entre trabalhadores com carteira assinada.

O modelo está sendo desafiado por uma nova proposta: a escala 4×3 – ou seja, quatro dias trabalhados, e três de folga. Essa ideia vem de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da deputada Erika Hilton (PSOL-SP), que propõe reduzir a jornada semanal para 36 horas sem cortar o salário. A inspiração? Experiências internacionais que mostram que jornadas mais curtas podem melhorar a produtividade, o bem-estar e a saúde mental. Será que o Brasil está pronto para essa mudança?

Para pensar mais sobre o futuro do trabalho, o GUIA DO ESTUDANTE selecionou cinco livros sobre esse tema. Confira e escolha o seu preferido.

1. “O futuro dos empregos”, de Thomas W. Malone

Imagine empresas em que as chefias dão liberdade aos funcionários para decidirem o que fazer, quando fazer, escolher seus líderes ou até mesmo ter voz ativa nas principais decisões da organização? Essa liberdade toda não só deixa o trabalho mais interessante, como também permite que as pessoas conquistem o que mais valorizam: projetos bacanas, dinheiro, ajudar as pessoas e, é claro, ter mais tempo para curtir a família. Parece utopia?

Não. Segundo o autor Thomas Malone, tudo isso já acontece e pode se tornar mais frequente no futuro. Para ele, a queda dos preços, as facilidades das novas tecnologias e as telecomunicações farão com que as empresas reformulem seus conceitos de emprego. O escritor é titular da cadeira Patrick J. McGovern de administração na MIT Sloan School of Management e fundador e diretor do MIT Center for Cordination Science.

2. “Uberização: a Nova Onda do Trabalho Precarizado”, de Tom Slee

Este é um livro que não trata do futuro, mas de uma tendência que já é realidade no mercado de trabalho. Já ouviu falar em “uberização”? O modelo de trabalho, que tem como grande expoente a Uber, dissemina ideias como a do “patrão de si mesmo”, e associa os ganhos unicamente à produtividade dos funcionários. Além disso, isenta a empresa de qualquer vínculo empregatício, não oferecendo suporte médico, auxílio alimentação e outros direitos assegurados, por exemplo, pela CLT. Neste livro, o autor Tom Slee busca “desmistificar a aura de esperança com que a Economia do Compartilhamento foi encarada em seus primórdios”, mostrando como a desregulamentação, no final das contas, afeta prioritariamente os trabalhadores.

3. “Cinco mentes para o futuro”, de Howard Gardner

Como desenvolver uma mente adaptada para viver os desafios do futuro? Howard Gardner – diretor do Projeto Zero da Universidade de Harvard – aborda as cinco capacidades cognitivas do profissional do futuro:

A mente disciplinada, que tem o domínio das áreas básicas do conhecimento humano e de pelo menos uma habilidade profissional.

A mente sintetizadora, que possui a capacidade de integrar diferentes ideias em uma perspectiva coerente e que seja entendida por outras pessoas.

A mente criadora, que detém a capacidade de resolver problemas.

A mente respeitosa, que tem sensibilidade e empatia com as necessidades das outras pessoas.

A mente ética, que possui o senso de responsabilidade como trabalhador e cidadão.

4. “Os robôs vão roubar seu trabalho, mas tudo bem: como sobreviver ao colapso econômico e ser feliz”, de Federico Pistono

“Você está prestes a se tornar obsoleto. Você acha que é especial, único, e que é impossível substituí-lo naquilo que está fazendo. Você está errado. Enquanto falamos, milhões de algoritmos criados por cientistas da computação estão funcionando freneticamente em servidores de todo o mundo com um único propósito: fazer o que os humanos podem fazer, mas melhor.”

Isso seria uma ameaça real ou apenas uma fantasia futurística? O autor Federico Pistono, formado na Singularity University, desmistifica o chamado fenômeno do “desemprego tecnológico” neste livro, que se tornou um grande sucesso internacional. Ele mostra o impacto dos avanços tecnológicos na vida das pessoas, o que significa ser feliz e apresenta sugestões de como evitar um possível colapso total do sistema.

5. “Para os seus próximos mil anos – um manual para as profissões que ainda não existem”, de Ricardo Cavallini

Quais serão as profissões do futuro? Quais serão as novas tendências do mercado de trabalho com os avanços tecnológicos? Essas são algumas perguntas que o especialista em tecnologias exponenciais Ricardo Cavallini responde em seu livro.

Escrito para sua filha adolescente, o autor ajuda pais, mães, adolescentes e jovens a refletirem e discutirem juntos sobre o futuro das profissões. Segundo ele, nos próximos 20 anos, o mercado de trabalho estará totalmente diferente daquele que conhecemos hoje. Cavallini reflete sobre o que está mudando no mundo e porque precisamos repensar a forma como planejamos nossas carreiras. Ele também aborda como as tecnologias permitirão a democratização do processo de produção, mudando todo o universo de negócios.

