Luccas Diaz Que horas abre o portão da Fuvest 2025? E que horas fecha?

O vestibular da Fuvest 2025 está prestes a começar, e é fundamental que os candidatos estejam atentos a todos os horários da prova para não se atrasar. A primeira fase acontece neste domingo (17) e tem a abertura dos portões marcada para as 12h . As provas devem começar às 13h – horário em que os portões também são pontualmente fechados.

Os candidatos têm até cinco horas para concluir o exame, isto é, até as 18h. Para aqueles que terminarem antes, a saída do ambiente de aplicação é permitida após as 16h. Neste primeira fase, os candidatos respondem à prova de Conhecimentos Gerais, com 90 questões objetivas. O gabarito das questões é divulgado ainda hoje, às 19h.

+ Fuvest 2025: local de prova está disponível para consulta; saiba como ver

Horários Fuvest 2025

Abertura dos portões: 12h;

Fechamento dos portões: 13h;

Início da prova: 13h;

Horário permitido para deixar o ambiente de prova: 16h;

Término da prova: 18h.

+ 7 atualidades do ano que podem cair na Fuvest 2025

O que levar

Na hora de se arrumar para a prova, se atente aos itens que são obrigatórios:

Continua após a publicidade

Documento de identificação oficial com foto (digital ou físico);

Caneta esferográfica azul ou preta, de corpo transparente (leve mais de uma para segurança);

E também aqueles que são opcionais, a depender do candidato:

Lápis ou lapiseira;

Borracha;

Apontador;

Régua transparente;

Alimentos e bebidas leves.

+ 5 dicas de última hora para quem não leu os livros obrigatórios da Fuvest

Calendário Fuvest 2025

Divulgação dos locais de prova da 1ª fase: 1º de novembro;

Aplicação da 1ª fase: 17 de novembro;

Continua após a publicidade

Divulgação da lista de aprovados para a 2ª fase: 2 de dezembro;

Divulgação do resultado final: 24 de janeiro de 2025.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.