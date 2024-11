Luccas Diaz Fuvest vai adotar protocolo para crises de ansiedade após aumento de casos nesta edição

A Fundação Universitária para o Vestibular ( Fuvest ) anunciou a implementação de um protocolo específico para lidar com crises de ansiedade durante as aplicações da prova da Fuvest a partir da próxima edição. O motivo foi o registro de um aumento significativo de casos na prova da primeira fase da Fuvest 2025, aplicada neste domingo (17). A novidade foi anunciada em coletiva de imprensa pelo Diretor Executivo da Fuvest Gustavo Ferraz de Campos .

A partir da Fuvest 2026, os candidatos poderão informar, já no ato da inscrição, se desejam participar de rodas de conversa voltadas para o preparo emocional para a prova, realizadas em parceria com o Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP).

“Não haverá limite de participantes. Se 120 mil inscritos quiserem participar, 120 mil participarão”, garantiu o diretor-executivo. Os encontros serão realizados em grupos pequenos, de forma online, e conduzidos por alunos e professores da pós-graduação de Psicologia do IPUSP.

Nessas sessões, serão abordados temas como maneiras para lidar com a ansiedade em ano de vestibular, pressão familiar, além de técnicas de respiração para manter a calma durante a prova.

Índice de abstenção baixo e candidatos perdidos

A primeira fase registrou uma taxa de abstenção de 7,48%, equivalente a 8.031 candidatos ausentes. Dos 107.330 inscritos que disputam as 8.147 vagas nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP), mais de 99 mil compareceram aos locais de prova, marcando um índice de abstenção que, possivelmente, é um dos menores já registrados na primeira fase do vestibular.

No entanto, uma parcela de candidatos foi informada durante a semana que havia sido realocada em função de problemas logísticas. Isto é, tiveram seus locais de prova alterados. Um e-mail informando a decisão foi enviado durante a semana, mas alguns candidatos perderam a prova ao se dirigirem ao local definido anteriormente.

Em uma sala de prova, uma forte ventania fez o vidro de uma janela bater e estourar durante a aplicação. O candidato mais próximo à janela foi realocado – na Fuvest, os candidatos têm seu lugar na carteira previamente marcado – e ninguém ficou ferido.

Prova mais difícil?

Entre os candidatos que participaram da primeira fase, muitos comentaram nas redes sociais que a prova estava mais difícil e complexa. Em resposta, o diretor-executivo da Fuvest afirmou que o exame tem, por natureza, um nível elevado de dificuldade, mas que essa característica é parte do papel do vestibular de selecionar os melhores candidatos às vagas da universidade.

O diretor destacou também que a prova vem sendo elogiada por professores de cursinhos pela sua excelente construção, alinhamento aos temas cobrados no Ensino Médio e pela contemporaneidade. Outro ponto mencionado foi a redução no número de páginas: a prova deste ano teve duas a menos em comparação à edição passada, já aliviando um pouco os candidatos.

Calendário Fuvest 2025

Divulgação dos locais de prova: 1º de novembro;

Aplicação da 1ª fase: 17 de novembro;

Divulgação da lista de convocados para a 2ª fase: 2 de dezembro;

Provas de habilidades específicas: 10 a 14 e 18 a 20 de dezembro;

Provas da 2ª fase: 8 e 9 de dezembro;

Lista de aprovados: 24 de janeiro de 2025.

