Os candidatos que participam da primeira fase da Fuvest 2025 já começaram a deixar os locais de prova – e a comentar o teor das questões. No X (antigo Twitter), muitos surpreenderam-se que ninguém mais, ninguém menos que Taylor Swift foi protagonista de duas das questões.

De acordo com os candidatos, a loirinha apareceu na prova com a canção “I hate it here”

Para outros, o assunto já está virando piada:

Calendário Fuvest 2025

Divulgação dos locais de prova: 1º de novembro;

Aplicação da 1ª fase: 17 de novembro;

Divulgação da lista de convocados para a 2ª fase: 2 de dezembro;

Provas de habilidades específicas: 10 a 14 e 18 a 20 de dezembro;

Provas da 2ª fase: 8 e 9 de dezembro;

Lista de aprovados: 24 de janeiro de 2025.

