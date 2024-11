Luccas Diaz Candidatos transformam tensão da Fuvest 2025 em memes nas redes sociais

Na manhã deste domingo (17), milhares de candidatos enfrentam a Fuvest 2025 , a principal porta de entrada para a Universidade de São Paulo (USP). Se por um lado o nervosismo toma conta, nas redes sociais, os estudantes transformam as ansiedades em memes e comentários bem humorados sobre a prova. Com temas que vão desde o temor pelas questões de exatas até comemoração envolvendo a permissão de lapiseiras, as publicações ajudam a descontrair e deixar mais leve a tensão do vestibular mais concorrido do Brasil. O GUIA DO ESTUDANTE separou os melhores memes!

Acompanhe a cobertura da Fuvest 2025, com divulgação do gabarito, análise da prova e questões mais fáceis e difíceis, ao longo do dia.

+ Os livros com mais chances de cair na primeira fase da Fuvest 2025

Calendário Fuvest 2025

Divulgação dos locais de prova: 1º de novembro;

Aplicação da 1ª fase: 17 de novembro;

Divulgação da lista de convocados para a 2ª fase: 2 de dezembro;

Provas de habilidades específicas: 10 a 14 e 18 a 20 de dezembro;

Provas da 2ª fase: 8 e 9 de dezembro;

Lista de aprovados: 24 de janeiro de 2025.

