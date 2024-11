Taís Ilhéu Qual é o plural de cuscuz?

Você sabe qual é o plural de “cuscuz” ? O certo é dizer “dois pratos de cuscuz” ou “dois cuscuzes”? Afinal, um cuscuz se multiplica ou continua igual? O Aulete aceita a versão “ cuscuzes ”, mas, a maioria dos dicionários registra a versão invariável de “ cuscuz ” para o singular e o plural.

De onde vem essa iguaria?

O primeiro registro da palavra “cuscuz” foi no “Livro de Culinária do Magrebe e Andaluzia”, do século XIII. “A palavra ‘cuscuz’ é de origem árabe, vem de ‘kuskuzen’, prato típico marroquino e argelino, dos mouros berbere, povos do norte da África. Era feito de sêmola de trigo, em panela especial – a cuscuzeira”, conta Margarete Xavier , autora de língua portuguesa do Fibonacci Sistema de Ensino.

A professora também conta que a receita foi trazida para o Brasil pelos portugueses. Aqui passou a ser feito com ingredientes brasileiros, como o milho. No Nordeste, é iguaria bastante apreciada; em São Paulo, o cuscuz paulista se tornou tradicional.

Exemplos no dia a dia

Você pode usar o plural das duas formas, mas lembre-se de que o mais usual é o invariável: cuscuz.

Na festa, havia vários tipos de cuscuz: doces e salgados.

Os chefs prepararam diversos cuscuz com ingredientes especiais para o evento.

Nas mesas do café da manhã, serviram muitos cuscuz típicos do Nordeste.

Os cuscuzes do restaurante são famosos por seus sabores únicos.

Ela experimentou diferentes cuscuzes durante a viagem.

A feira gastronômica trouxe cuscuzes de várias regiões, cada um com seu toque especial.

Que tal uma receitinha?

Ficou com água na boca só de pensar nessa iguaria? Veja com a revista Claudia usa a palavra “cuscuz” nesta receita vegana. Parece uma delícia, hein!

Cuscuz vegano Ingredientes Continua após a publicidade 2 xícaras (chá) de farinha de milho 1 1/2 copo de água 5 unidades de tomate maduros e picados 1 unidade de cenoura picada 1/2 unidade de pimentão picado Continua após a publicidade 1 unidade de cebola grande picada 60 mililitros de azeite de oliva 1 vidro de palmito picado 1/2 unidade de alho-poró picado 1/2 lata de milho verde Continua após a publicidade 100 gramas de azeitona verde picada salsa (ou salsinha) a gosto cebolinha (francesa ou cebolete) a gosto coentro a gosto pimenta-do-reino a gosto Continua após a publicidade Modo de preparo Refogue a cebola e o alho-poró em um pouco de azeite. Acrescente os tomates picados e refogue até que eles comecem a desmanchar. Em seguida, adicione os demais legumes e temperos e a água. Deixe cozinhar até ficarem macios. Por último, adicione a farinha de milho aos poucos, até dar o ponto. Desligue o fogo, acrescente o azeite e misture bem. Unte uma forma e decore com fatias de legumes. Depois despeje o cuscuz por cima e aperte bem. Aguarde esfriar, desenforme e sirva. * Receita cedida pela nutricionista Angelica Grecco, do Instituto Endovitta, para a revista Claudia.

Continua após a publicidade

Veja outras dúvidas de português .

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.