Na Fuvest, a caneta é azul ou preta? Veja uma lista completa do que levar

O vestibular da Fuvest 2025 está chegando: a prova acontece já nesse domingo (17) e deve contar com a presença dos 107 mil inscritos. Uma dúvida comum entre os candidatos é sobre a cor da caneta permitida na prova. Ao contrário do Enem , que exige obrigatoriamente a caneta preta, na Fuvest o uso é de caneta azul ou preta – mas sempre de ponta esferográfica e com tubo transparente. Mas as diferenças não param por aí! Veja uma lista completa do que levar.

A dica, claro, é já deixar tudo separado antes da prova, para evitar imprevistos e possíveis descuidos.

O que pode levar na Fuvest 2025?

Tirando a cor da caneta, a lista de itens obrigatórios no vestibular da USP (Universidade de São Paulo) é a mesma de tantos outros exames. No dia da prova, o candidato deve portar, obrigatoriamente, documento de identificação oficial e caneta azul ou preta (preferencialmente, mais de uma).

Itens obrigatórios:

Documento de identificação, digital ou físico;

Caneta esferográfica azul ou preta: com corpo transparente.

Além dos itens obrigatórios, é permitido alguns itens opcionais – que podem melhor a experiência da prova. Fique atento: só são autorizados os itens descritos abaixo.

Itens opcionais:

Lápis ou lapiseira;

Borracha;

Apontador;

Régua transparente;

Alimentos e bebidas leves.

+ Veja a lista de livros obrigatórios da Fuvest 2025

O que não é permitido na Fuvest 2025?

No sentido inverso, a Fuvest também conta com uma lista de itens proibidos no vestibular. São eles:

Corretivo/branquinho de qualquer material ou espécie;

Caneta hidrográfica ou outras, diferentes de caneta esferográfica;

Caneta marca-texto, compasso ou lápis com tabuada;

Material impresso ou para anotações;

Relógio individual de qualquer tipo;

Gorro, boné, chapéu ou similares, óculos de sol;

Protetor auricular, fone de ouvido ou similares;

Equipamento eletrônico, como calculadora, telefone celular, computador, tablet, reprodutor de áudio, máquina fotográfica, equipamento eletrônico do tipo vestível (como smartwatch, óculos eletrônicos, ponto eletrônico) etc.;

Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

A primeira fase da Fuvest 2025

Nesta etapa inicial, os participantes enfrentam uma prova de Conhecimentos Gerais composta por 90 questões objetivas e duração de cinco horas. Aqueles que forem aprovados avançam para a segunda fase, marcada para os dias 8 e 9 de dezembro, e que inclui provas específicas conforme o curso escolhido – Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática – e a famosa redação. Essa última etapa tem duração de quatro horas em cada dia.

Calendário Fuvest 2025

Divulgação dos locais de prova: 1º de novembro;

Aplicação da 1ª fase: 17 de novembro;

Divulgação da lista de convocados para a 2ª fase: 2 de dezembro;

Provas de habilidades específicas: 10 a 14 e 18 a 20 de dezembro;

Provas da 2ª fase: 8 e 9 de dezembro;

Lista de aprovados: 24 de janeiro de 2025.

