Ludimila Ferreira Texto do GUIA DO ESTUDANTE sobre mapa-múndi caiu na Unesp 2025

A primeira fase da Unesp 2025 , vestibular da Universidade Estadual Paulista, aconteceu nesta sexta-feira (15) e se você acompanha o GUIA DO ESTUDANTE com afinco, isso pode ter te ajudado! Explicamos: um dos textos do site foi parar na prova. O polêmico mapa-múndi do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que colocou o Brasil no ‘centro do mundo’, lançado em 9 de março deste ano, apareceu na questão 54 da versão 1 da prova.

<span class="hidden">–</span> Unesp/Reprodução

Na época, o instituto foi acusado por internautas de “lacração geográfica”, mas também elogiado, sendo chamado de “decolonial”. Por esta razão, a redação aqui do GUIA DO ESTUDANTE decidiu buscar um professor de geopolítica para explicar naquele momento se existe posição certa para os países no mapa-múndi – ou até mesmo se a nova versão do IBGE estaria imprecisa ou errada e poderia influenciar a vida do estudante.

Lei o texto completo aqui!

A Unesp

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) é uma universidade pública com campi em 24 cidades do interior de São Paulo – Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

É uma das instituições de ensino superior mais bem avaliadas do país, e figura com frequência em rankings como o QS World University Rankings.

Na última edição, ofereceu 6.596 vagas pelo vestibular tradicional e 457 para medalhistas de Olimpíadas do Conhecimento.

Calendário Unesp 2025

Prazo para pedidos de isenção da taxa : agosto

Inscrições: 4 de setembro a 10 de outubro

Primeira fase: 15 de novembro

Segunda fase: 8 e 9 de dezembro

Resultado: 31 de janeiro de 2025

