Que horas abre o portão da Unesp 2025? Veja todos os horários

A primeira fase da Unesp 2025 , vestibular para ingresso na Universidade Estadual Paulista, acontece neste 15 de novembro (feriado da Proclamação da República). Se você vai fazer a prova e ainda não sabe que horas ela começa , nós te ajudamos: os portões abrem às 13h e as provas começam a partir das 14h .

Importante frisar que depois do fechamento dos portões não são admitidos atrasados, assim como no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

O vestibular da Unesp possui 5 horas de duração e é composta por 90 questões de múltipla escolha com cinco alternativas cada. O exame cobra as seguintes áreas:

Linguagens e suas tecnologias: elementos de língua portuguesa e literatura, língua inglesa, educação física e arte; Ciências humanas e sociais aplicadas: elementos de história, geografia, filosofia e sociologia; Ciências da natureza e suas tecnologias: elementos de biologia, química e física; Matemática e suas tecnologias .

A Unesp

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) é uma universidade pública com campi em 24 cidades do interior de São Paulo – Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

É uma das instituições de ensino superior mais bem avaliadas do país, e figura com frequência em rankings como o QS World University Rankings.

Na última edição, ofereceu 6.596 vagas pelo vestibular tradicional e 457 para medalhistas de Olimpíadas do Conhecimento.

Calendário Unesp 2025

Prazo para pedidos de isenção da taxa : agosto

Inscrições: 4 de setembro a 10 de outubro

Primeira fase: 15 de novembro

Segunda fase: 8 e 9 de dezembro

Resultado: 31 de janeiro de 2025

