Ludimila Ferreira Quando sai o resultado da primeira fase da Unesp?

A Unesp 2025 (Universidade Estadual Paulista) aconteceu nesta sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República. Os candidatos responderam a 90 questões de todas as áreas do conhecimento, e o gabarito para conferência fica disponível ainda hoje. Mas quando sai resultado da primeira fase? Segure a ansiedade: os candidatos só saberão se foram aprovados para a segunda fase no dia 2 de dezembro .

Os convocados farão a prova nos dias 08 e 09 de dezembro, também a partir das 14h. As informações são do Manual do Candidato desta edição.

Entenda o vestibular!

O que cai na primeira e segunda fase do vestibular da Unesp?

Todas as fases e dias possuem 5 horas de duração e começam às 14h. Na primeira fase, os candidatos responderam 90 questões de múltipla escolha com cinco alternativas cada sobre Conhecimentos Gerais.

No primeiro dia da segunda etapa, os participantes responderão 24 questões contemplando as áreas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (elementos de história, geografia, filosofia e sociologia), Ciências da Natureza e suas tecnologias (elementos de biologia, química e física) e Matemática e suas tecnologias.

No último dia, serão 12 questões contemplando a área de Linguagens e suas tecnologias (elementos de língua portuguesa e literatura, língua inglesa, educação física e arte), além de uma redação .

A Unesp

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) é uma universidade pública com campi em 24 cidades do interior de São Paulo – Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

É uma das instituições de ensino superior mais bem avaliadas do país, e figura com frequência em rankings como o QS World University Rankings.

Na última edição, ofereceu 6.596 vagas pelo vestibular tradicional e 457 para medalhistas de Olimpíadas do Conhecimento.

Calendário Unesp 2025

Prazo para pedidos de isenção da taxa : agosto

Inscrições: 4 de setembro a 10 de outubro

Primeira fase: 15 de novembro

Segunda fase: 8 e 9 de dezembro

Resultado: 31 de janeiro de 2025

