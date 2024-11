Taís Ilhéu Pode levar lápis na Unesp? Veja o único item permitido, além da caneta

A poucas horas do início da primeira fase , muitos candidatos da Unesp 2025 ainda estão em dúvida sobre quais materiais levar. Afinal, pode levar lápis na Unesp? Qual a cor de caneta permitida? Quais itens são liberados e proibidos?

Para começo de conversa, já adiantamos: não pode levar lápis para a prova da Unesp . Apesar disso, existe um outro item permitido, além da caneta esferográfica com tinta preta. É a régua ! Apesar de não ser obrigatório, o uso dela é liberado, desde que seja uma régua fabricada em material transparente.

Confira, abaixo, os horários da primeira fase da Unesp 2025.

Horário Unesp 2025

Abertura dos portões: 13h

13h Fechamento dos portões: 14h

14h Início das provas: 14h

14h Saída permitida: 17h

17h Final da prova: 19h.

Calendário Unesp 2025

Prazo para pedidos de isenção da taxa : agosto

Continua após a publicidade

Inscrições: 4 de setembro a 10 de outubro

Primeira fase: 15 de novembro

Segunda fase: 8 e 9 de dezembro

Continua após a publicidade

Resultado: 31 de janeiro de 2025

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.