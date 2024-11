Taís Ilhéu Gabarito Unesp 2025: confira versão 1 e saiba como ver as outras

A Vunesp, banca organizadora de vestibulares, divulga a partir das 20h desta sexta-feira (15) o gabarito oficial da Unesp 2025 . A versão 1 da prova, que você confere abaixo, é a única que fica pública ainda hoje. Mas fiquem calmos, candidatos! Quem pegou outros cadernos também consegue checar as respostas, basta acessar o site oficial da Vunesp e fazer o login na página do candidato!

Gabarito Unesp 2025 versão 1

Calendário Unesp 2025

Prazo para pedidos de isenção da taxa : agosto

Inscrições: 4 de setembro a 10 de outubro

Primeira fase: 15 de novembro

Convocação para segunda fase : 2 de dezembro

Segunda fase: 8 e 9 de dezembro

Resultado: 31 de janeiro de 2025

