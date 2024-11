Ludimila Ferreira 1ª fase da Unesp 2025 tem menos ausentes do que no ano passado

A primeira fase da Unesp 2025 , vestibular para ingresso na Universidade Estadual Paulista, aconteceu nesta sexta-feira (15). Ao todo, os candidatos responderam a 90 questões de todas as disciplinas neste primeiro dia, que teve menos ausentes do que no ano passado . Segundo a Vunesp, banca organizadora da prova, a abstenção caiu de 8,4% para 7,1% comparada a edição de 2023.

A prova aconteceu em 35 cidades e teve 64.834 inscritos. Ou seja, 60.225 compareceram aos locais de prova .

A lista dos aprovados para a segunda fase do vestibular está prevista para 2 de dezembro. Esta etapa ocorre em dois dias, 8 e 9 de dezembro, e conta com questões discursivas e uma redação.

Calendário Unesp 2025

Prazo para pedidos de isenção da taxa : agosto

Inscrições: 4 de setembro a 10 de outubro

Primeira fase: 15 de novembro

Convocação para segunda fase : 2 de dezembro

Segunda fase: 8 e 9 de dezembro

Resultado: 31 de janeiro de 2025

