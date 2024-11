Taís Ilhéu 1ª fase da Unesp 2025 tem meme em inglês e mapa-múndi com Brasil no centro

Nesta sexta-feira (15), os milhares de candidatos inscritos na Unesp 2025 fizeram as provas de primeira fase. Ao todo, eles responderam a 90 questões de todas as disciplinas – e alguns temas em alta da atualidade marcaram presença, além de outros curiosos. De memes em inglês ao mapa-múndi com o Brasil no centro do mundo, veja os temas que mais chamaram a atenção.

Textos de escritores brasileiros de diferentes movimentos, como José de Alencar e Oswald de Andrade;

Brasil no ‘centro do mundo’ em mapa-múndi – com texto do GUIA DO ESTUDANTE!

Mudanças climáticas e El Niño;

Meme em inglês que deveria ser relacionado a fábulas de Esopo;

Golpe de 1964;

Nova Ordem Mundial;

Mercosul;

Gentrificação promovida por influencers ;

Importância dos quilombos para preservação ambiental;

Arquitetura hostil;

Calendário Unesp 2025

Prazo para pedidos de isenção da taxa : agosto

Inscrições: 4 de setembro a 10 de outubro

Primeira fase: 15 de novembro

Convocação para segunda fase : 2 de dezembro

Segunda fase: 8 e 9 de dezembro

Resultado: 31 de janeiro de 2025

