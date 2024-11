Taís Ilhéu Questão de Física do Enem 2024 é anulada

Agora é oficial: a questão da cafeteira elétrica no Enem 2024 está anulada ! O Inep confirmou a anulação nesta quinta-feira (14), com a divulgação do gabarito oficial. A pergunta de Física é a de número 124 da prova verde – que corresponde à 102 na amarela, 129 na azul e 100 na cinza. De acordo com professores ouvidos pelo GUIA DO ESTUDANTE, havia um erro conceitual na pergunta, já que o resultado obtido pelos candidatos a partir dos cálculos contradizia o enunciado.

Madson Molina , professor de física do Curso Anglo, explica melhor a falha. “Quando você calcula a potência da cafeteira com os dados do enunciado, a gente encontra um valor de 933 watts. Esse valor é acima da potência total fornecida pelo enunciado da cafeteira de 700 watts. Em suma, a questão propõe uma máquina cuja potência total é de 700 watts e quando a gente calcula a potência útil de 933 watts é maior do que a potência total, o que fisicamente é impossível”, afirma.

Veja abaixo a questão:

<span class="hidden">–</span> Inep/Reprodução

O que acontece com a nota quando uma questão é anulada?

Se você está pensando que todo mundo ganha um ponto com a anulação da questão, não é bem assim. Mario Fernandes , professor de Matemática do Oficina do Estudante, explica que o TRI (Teoria de Resposta ao Item), método de correção empregado no Enem, faz com que a anulação da questão não tenha peso, sem grandes influências na nota do candidato. Ou seja, ninguém perde e ninguém ganha.

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

