Taís Ilhéu Gabarito oficial do Enem 2024: confira todos aqui

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) acaba de divulgar o gabarito oficial do Enem 2024 ! A divulgação, como já havia sido anunciado pelo ministro da Educação Camilo Santana, foi antecipada. Neste ano, as provas foram aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro – sendo o primeiro dia dedicado às Ciências Humanas , Linguagens e redação , e o segundo à Matemática e Ciências da Natureza .

Confira abaixo os gabaritos dos dois dias, divididos por cores

Gabarito Enem 2024 primeiro dia

Gabarito caderno azul

Gabarito caderno amarelo

Gabarito caderno branco

Gabarito caderno verde

Gabarito Enem 2024 segundo dia

Gabarito caderno amarelo

Gabarito caderno cinza

Gabarito caderno azul

Gabarito caderno verde

Questão anulada

Como previsto pelos professores, o Inep decidiu anular uma questão da prova de Ciências da Natureza. A pergunta de Física tinha um erro conceitual, já que era possível chegar à alternativa correta, mas o candidato entraria em contradição com o que foi apresentado no próprio enunciado. Entenda melhor a explicação dos professores da disciplina , e o que acontece com a nota dos candidatos a partir da anulação.

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

