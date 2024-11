Existe amor para os millennials? Descubra neste livro coreano indicado ao Booker Prize

Este é um romance contemporâneo que promete abordar de forma sincera e despretensiosa as experiências da comunidade LGBTQ+ na Coreia do Sul . Com uma narrativa mais leve que sua conterrânea Han Kang, recém laureada com o Nobel, o autor também foge do tipo de livro coreano que está bombando no Brasil : os ‘feelgood books’ , livros quase de autoajuda que usam a ficção para refletir sobre as vivências humanas.

“Regras do Amor na Cidade Grande” é uma experiência de leitura mais clássica para quem deseja um intervalo no meio das obrigações do dia a dia. A escrita de Park é leve e acessível, misturando humor ácido com momentos de introspecção. Através desta obra, o autor expõe questões de identidade, amor e solidão.

No enredo, Jae-hee, uma mulher que foge no padrão de comportamento esperado por uma sul-coreana por falar o que pensa e se impor, e Young, um homem gay, moram juntos, compartilhando as desventuras do amor, até ela decidir que é hora de se casar.

Young vive as noites de Seul intensamente, em uma busca constante por conexão e pertencimento, vivenciando relacionamentos superficiais e tentando escapar da pressão de uma sociedade tradicional – um clássico millennial .

Além do romance, o livro aborda o impacto das expectativas familiares e da repressão social sul-coreana, explorando temas como o diagnóstico de HIV e a luta com a aceitação própria.

O livro, publicado em 2023, ganhou filme este ano.