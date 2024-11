Taís Ilhéu Unicamp 2025: veja aqui a lista de aprovados para segunda fase

A Comvest divulgou, nesta quarta-feira (13), a lista de aprovados para a segunda fase da Unicamp 2025 . Os candidatos fizeram as provas de primeira fase no dia 20 de novembro, e agora 13.011 deles farão a segunda etapa em 1 e 2 de dezembro. Os locais de prova ficam disponíveis para consulta a partir de 22 de novembro.

Confira aqui a lista de convocados para a segunda fase .

A partir de amanhã (14), os candidatos aprovados poderão consultar seu desempenho individual no site da Comvest. A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp também divulgou a relação candidato/vaga e as notas de corte para a segunda fase. Como de costume, o curso com maior nota de corte foi Medicina – na modalidade de ampla concorrência, era preciso fazer ao menos 62 acertos na prova de 72 questões para ser convocado para a próxima etapa.

A segunda fase da Unicamp

Na segunda fase da Unicamp, as provas são aplicadas em dois dias consecutivos, cada um com cinco horas de duração. São 30 questões no total, além de uma redação.

Todas as questões desta etapa são dissertativas. Geralmente, apresentam uma proposta em forma de texto e dois itens de resposta. Em geral, esses exercícios exigem capacidade analítica, comparativa e interpretativa.

No primeiro dia, a prova é comum a todos os candidatos. Ela é composta por:

6 questões de Língua Portuguesa e Literatura;

2 questões interdisciplinares de Língua Inglesa;

2 questões interdisciplinares de Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física) ;

(Biologia, Química e Física) 1 redação

Já no segundo dia, os candidatos realizam duas provas: uma comum a todos e uma correspondente à área do conhecimento do curso que pretendem fazer.

A prova comum a todos é composta por questões de Matemática e Ciências Humanas, mas varia no número de questões de Matemática dependendo do curso escolhido.

Prova comum a todos:

2 questões de interdisciplinares de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia);

(História, Geografia, Filosofia e Sociologia); 6 ou 4 questões de Matemática (6 para os cursos Ciências Exatas/Tecnológicas, 4 para os de Ciências Biológicas/Saúde, e 4 para os de Ciências Humanas/Artes).

Prova de Conhecimento Específicos:

Candidatos da área de Ciências Biológicas/Saúde: prova de Biologia, com 8 questões; prova de Química, com 6 questões.

prova de Biologia, com 8 questões; prova de Química, com 6 questões. Candidatos da área de Ciências Exatas/Tecnológicas: prova de Física, com 6 questões; prova de Química, com 6 questões.

prova de Física, com 6 questões; prova de Química, com 6 questões. Candidatos da área de Ciências Humanas/Artes: prova de Geografia, com 6 questões; prova de História, com 6 questões; prova de Filosofia, com 1 questão; prova de Sociologia, com 1 questão.

