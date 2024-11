Taís Ilhéu “Estádio” ou “estágio”: qual é o certo?

“ Estádio ” é um campo para jogos e atividades esportivas, certo? Sim, mas não é seu único significado. Essa palavra também quer dizer, segundo o Dicionário Michaels, “momento específico em um processo contínuo”, ou seja, uma “fase” ou “etapa”. A palavra “ estágio ” também transmite o mesmo sentido. Então elas são sinônimas ?

“Não exatamente. Ter uma acepção em comum não faz dessas palavras sinônimas, isto é, elas não podem ser usadas para substituir uma à outra em qualquer contexto”, alerta Leila Barreira , auxiliar pedagógica da plataforma Redação Nota 1000.

Segundo a professora, “estádio” é comumente usado na linguagem médica quando se refere à etapa de uma doença. Também é empregado na Biologia, quando se fala sobre “a fase no desenvolvimento ou ciclo vital de um organismo”. Nesses dois casos, pode se usar os termos “estádio” ou “estágio”.

E no caso do “estágio” profissional, dá para usar também “estádio”? Cuidado, se você disser que está fazendo um “estádio” em uma empresa, é possível que entendam que você está construindo um espaço poliesportivo. Nesse caso, o certo é usar “estágio” mesmo.

Ou seja, evite intercambiar essas duas palavras sem atenção, senão você corre o risco de mudar completamente o significado daquilo que você deseja transmitir. Na dúvida, use esses termos da forma que você já conhece, prestando atenção sempre no contexto.

De onde vêm as duas palavras?

“Estádio” vem do grego “ stadion”, palavra que era usada como medida de comprimento (cerca de 180 metros) para delimitar pistas de competições atléticas, como corridas e ginástica. Com o tempo, passou a designar o próprio local onde essas atividades aconteciam.

“Além disso, o termo também adquiriu uma acepção figurada, referindo-se a uma fase ou período, vindo do termo latim ‘s tadium’ . Esse significado pode ter surgido por influência de Cícero, o grande orador romano, pois, para ele, percorrer um ‘ stadium’ , cujo significado inicial era ‘trajeto’, implicava passar por fases: início, meio e fim”, conta a pedagoga.

Já estágio vem do francês “stage” , ou do seu ancestral “ estage” , por sua vez oriundo do latim medieval “ stagium” . “Esse termo se referia ao período de formação de um sacerdote antes que pudesse realmente exercer sua função e receber sua renda. Provavelmente, vem daí seu significado mais comum, como o de uma etapa preparatória para o exercício de uma profissão”, explica Leila.

Exemplos do dia a dia

Aqui a gente mostra para você as formas como você pode empregar cada palavra. Olha só!

Vamos assistir ao jogo no estádio perto do shopping?

Meu filho conseguiu um estágio no primeiro ano da faculdade.

O doente está no estádio (ou estágio) terminal.

Na música e na poesia

Quem já não ouviu a música do Skank “Uma partida de futebol”? Aqui é usada a palavra “estádio” como campo esportivo. Veja o trecho:

"A bandeira no estádio é um estandarte A flâmula pendurada na parede do quarto O distintivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor, imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha, não adianta."

No poema “Árvore”, de Manoel de Barros, o poeta usa “estágio” no sentido de “fase”. Confira:

"Um passarinho pediu a meu irmão para ser uma árvore. meu irmão aceitou de ser a árvore daquele passarinho. No estágio de ser essa árvore, meu irmão aprendeu de sol, de céu e de lua mais do que na escola. No estágio de ser árvore meu irmão aprendeu para santo mais do que os padres lhes ensinavam no internato. Aprendeu com a natureza o perfume de Deus. Seu olho no estágio de ser árvore, aprendeu melhor o azul. E descobriu que uma casa vazia de cigarra, esquecida no tronco das árvores só

serve para poesia.”

