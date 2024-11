Luccas Diaz Confira nota de corte da Unicamp 2025 primeira fase

A Unicamp divulgou nesta quarta-feira (13) a nota de corte da primeira fase do seu vestibular 2025 . As notas de corte refletem o desempenho necessário para avançar para a segunda fase do vestibular. Isto é, candidatos que pontuam abaixo da nota de corte são eliminados do processo seletivo. Como de costume, os cursos mais concorridos apresentaram as réguas mais altas, como os Medicina , TI e Engenharia.

Para os candidatos não cotistas, a nota de corte para Medicina foi de 62 pontos, a mais alta do exame. O curso de Engenharia de Computação se destacou, com uma nota de corte de 56 pontos, seguida por Ciência da Computação , com 57 pontos. Veja a lista completa .

A lista com os candidatos aprovados para a segunda fase também já foi divulgada.

10 maiores notas de corte Unicamp 2025

Os dez cursos com as maiores notas de corte do vestibular 2025 refletem as tendências dos últimos anos, com cursos de tecnologia e da área da saúde figurando nos primeiros lugares.

Medicina: 62 pontos Engenharia de Computação: 57 pontos Ciência da Computação: 56 pontos Medicina (Programa de Ação Afirmativa para Inclusão Social 20): 60 pontos Engenharia de Produção: 48 pontos Arquitetura e Urbanismo: 51 pontos Ciências Econômicas (Integral) : 50 pontos Engenharia Química (Integral) : 50 pontos Ciências Econômicas (Noturno) : 47 pontos Farmácia: 47 pontos

A segunda fase

Os aprovados na primeira etapa se enfrentam agora na segunda fase do vestibular, marcada para os dias 1º e 2 de dezembro. Nessa etapa, é a vez das provas dissertativas, com foco nos conteúdos de Conhecimentos Específicos, conforme o curso escolhido, e a redação.

No primeiro dia, os candidatos respondem uma prova comuns a todos, com questões de Língua Portuguesa, Literatura, Língua Inglesa e Ciências da Natureza. Já no segundo dia, os candidatos realizam duas provas: uma comum a todos e uma correspondente à área do conhecimento do curso que pretendem fazer.

Cronograma Unicamp 2025

Pedido de isenção da taxa: de 13 de maio a 7 de junho

Resultado do pedido de isenção: 30 de julho

Inscrição no vestibular: de 1 a 31 de agosto

Aplicação da primeira fase: 20 de outubro

Aplicação da segunda fase: 1 e 2 de dezembro

1 e 2 de dezembro Provas de Habilidades Específicas (exceto curso de Música): 11, 12 e 13 de dezembro

11, 12 e 13 de dezembro Divulgação do resultado: 24 de janeiro

