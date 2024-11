Luccas Diaz Ainda não conferiu seu local de prova da Unesp 2025? Saiba como ver

Os locais de prova do vestibular da Unesp 2025 já estão disponíveis para consulta. Desde a última quarta-feira (6), os candidatos já podem acessar a plataforma e verificar o endereço onde farão a prova da primeira fase , marcada para o dia 15 de novembro . Para realizar a consulta, basta acessar o site oficial da Fundação Vunesp , clicar em “Local de prova” e inserir o CPF ou e-mail cadastrado durante a inscrição no vestibular.

+ O que mais cai na prova da Unesp?

<span class="hidden">–</span> Vunesp/Reprodução

A primeira fase da Unesp 2025

A primeira fase do processo seletivo será realizada já na sexta-feira, 15 de novembro , com a prova de Conhecimentos Gerais – composta por 90 questões objetivas.

As perguntas abordam as áreas de Linguagens e suas tecnologias (elementos de língua portuguesa e literatura, língua inglesa, educação física e arte); Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (elementos de história, geografia, filosofia e sociologia); Ciências da Natureza e suas tecnologias (elementos de biologia, química e física); e Matemática e suas tecnologias.

+ Unesp 2025: veja todas as datas do vestibular

Continua após a publicidade

Relação candidato-vaga da 1ª fase

A relação candidato-vaga deste ano destaca o curso de Medicina , em Botucatu, como o mais disputado, com 261,2 candidatos por vaga. Psicologia, em Bauru, e Direito, em Franca, seguem o pódio como os mais concorridos, com 46,6 e 41,0 candidatos por vaga, respectivamente.

Para ver a lista completa de relação candidato-vaga, acesse o site da Vunesp .

+ Unesp: baixe provas e gabaritos de anos anteriores

Quando é a segunda fase da Unesp 2025

A lista de aprovados para a segunda fase será divulgada no dia 2 de dezembro , mesma data de publicação dos locais de prova da última etapa. Para os cursos que exigem habilidades específicas, as provas acontecerão entre os dias 10 e 20 de dezembro .

Já a segunda fase, com as provas de Conhecimentos Específicos – Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática, Linguagens e Redação –, está marcada para os dias 8 e 9 de dezembro .

Continua após a publicidade

+ Unesp: veja temas já cobrados na redação

Calendário Unesp 2025

Divulgação dos locais de prova da 1ª fase: 6 de novembro

Prova da 1ª fase: 15 de novembro

Divulgação da lista de convocados para a 2ª fase: 2 de dezembro

Provas de habilidades específicas: 10 a 14 e 18 a 20 de dezembro

Provas da 2ª fase: 8 e 9 de dezembro

Divulgação dos resultados finais: 31 de janeiro de 2025

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.