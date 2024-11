Ludimila Ferreira O que significa a palavra Enem e curiosidades do exame no passado

O Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) terminou e já foram anunciadas algumas modificações para o futuro – como o fim do Encceja e a volta da certificação pelo Exame Nacional do Ensino Médio . Mas quem pensa que as mudanças no Enem são coisa recente está enganado. Ao longo das suas quase três década de existência, o exame acompanhou as mudanças da sociedade, modernizou-se e também passou por alguns perrengues. Sabia que, no passado, o cartão de confirmação da prova chegava pelo Correio ? E que em 2009 houve um grande vazamento da prova e o Enem precisou ser desmarcado?

Neste texto, reunimos algumas curiosidades do exame ao longo de sua história. Confira!

+ Enem: baixe todas as provas e gabaritos

1. Você sabe o que significa a palavra Enem?

O Enem é uma sigla para Exame Nacional do Ensino Médio . E isso diz muito sobre a criação da prova ! Em 1998, o então ministro Paulo Renato Souza, no governo de Fernando Henrique Cardoso, decide criar o Enem como uma forma de compreender como estava o Ensino Médio no país. Esta etapa de ensino só se tornou obrigatória em 2009, então havia pouca informação sobre ela no final do século passado. Um ano depois da primeira aplicação do Enem, ele já se tornou uma espécie de “vestibular”, e 93 faculdades utilizaram o exame como forma de ingresso.

2. Cartão de confirmação pelo correio

Antes da internet ser o que ela é hoje, o melhor jeito de receber alguma informação era por meio dos Correios. Isso incluía o cartão de confirmação da prova! Até 2014, os participantes recebiam o cartão impresso, em suas casas. Vamos combinar que dava menos trabalho do que imprimir – mas os gastos também eram maiores!

Continua após a publicidade

3. Prova em um único dia

Até 2007, a prova era realizada em um único dia. Mas calma: ela também era mais curta. Tinha 63 questões e a redação . Nesta época, o Enem já servia como vestibular para algumas universidades, mas não tinha as dimensões de hoje. Sua função primordial ainda era avaliar o desempenho dos estudantes do Ensino Médio.

+ Ministro promete antecipar gabarito oficial do Enem 2024; veja quando sai

4. Dois dias de prova seguidos

Foi em 2009 que o Enem foi reformulado e passou a contar com 180 questões e uma redação. Neste contexto, surgiu o Sisu (Sistema Unificado de Seleção), e a maioria das universidades federais do país começaram a usar a nota do Enem como principal forma de ingresso. Durante um bom tempo, o exame era aplicado em um único final de semana, no sábado e domingo. Em 2017, a prova começou a ser aplicada em dois domingos consecutivos, como acontece ainda hoje.

5. Prova vazada

Em 2009, quando surgiu a primeira edição com 180 questões e uma redação , a prova foi roubada de dentro da Gráfica Plural, que imprimia o exame, uma semana antes da aplicação. Os criminosos tentaram vender o Enem para veículos de comunicação – que denunciaram o roubo ao Inep. O exame precisou ser cancelado e remarcado para dois meses depois do escândalo.

Continua após a publicidade

+ Como pedir a reaplicação do Enem 2024? Veja quem pode

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.