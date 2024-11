Julia Di Spagna Essas foram as questões mais difíceis de Ciências da Natureza do Enem 2024

Quem prestou o segundo dia do Enem 2024 se deparou com uma prova de nível médio a fácil, segundo especialistas ouvidos pelo GUIA DO ESTUDANTE . Mas isso não significa que os candidatos não tiveram de lidar com questões mais complexas, que deram trabalho e exigiram um tempo maior de dedicação. Esse é o caso das perguntas abaixo, indicadas pelos professores do Curso Anglo. Elas fazem parte da prova de Ciências da Natureza, que reune as disciplinas de Física, Química e Biologia.

Acha que consegue acertá-las? Então confira abaixo as resoluções, seguindo a numeração da prova verde.

Física – Questão 120

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Biologia – Questão 112

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Química – Questão 117

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

