Taís Ilhéu Como pedir a reaplicação do Enem 2024? Veja quem pode

Perdeu a prova do Enem 2024 e acredita que pode ter direito a uma segunda chance? Fique atento, a partir desta segunda (11) e até sexta-feira, dia 15, candidatos que se encaixam nas situações descritas pelo Inep poderão solicitar a reaplicação do exame, prevista para os dias 10 e 11 de dezembro . De acordo com o edital , o pedido é reservado para candidatos que enfrentaram problemas de logística durante a aplicação ou foram impedidos de comparecer por questões de saúde. Saiba quem pode solicitar.

Quem pode pedir a reaplicação do Enem?

De acordo com as normas do exame, o pedido de reaplicação do Enem 2024 é destinado somente aos candidatos que enfrentaram uma das seguintes situações:

Problemas logísticos: o Inep permite a reaplicação para quem foi prejudicado por problemas de infraestrutura no local de prova. Entre os exemplos estão desastres naturais (que prejudiquem a aplicação do exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local), falta de energia elétrica (que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural) ou erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante;

o Inep permite a reaplicação para quem foi prejudicado por problemas de infraestrutura no local de prova. Entre os exemplos estão desastres naturais (que prejudiquem a aplicação do exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local), falta de energia elétrica (que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural) ou erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante; Doenças infectocontagiosas: os candidatos que apresentaram sintomas de doenças contagiosas na semana que antecedeu o exame podem solicitar a nova aplicação. Estão na lista: covid-19; tuberculose; coqueluche; difteria; doença invasiva por Haemophilus influenza; doença meningocócica e outras meningites; varíola; influenza humana A e B; poliomielite por poliovírus selvagem; sarampo; rubéola e varicela.

Não é permitido solicitar a reaplicação do Enem se o candidato não se encaixar em uma dessas duas situações. Ou seja, ausências causadas por motivos pessoais, como perda do horário ou documentação incompleta, não garantem o direito de realizar o exame em dezembro.

Como fazer o pedido

A solicitação deve ser feita exclusivamente pela Página do Participante , disponível no site oficial do Enem. No momento do pedido, é necessário anexar documentos que comprovem a razão da solicitação.

Candidatos que justificarem a ausência devido a problemas de saúde devem apresentar laudos médicos que incluam:

Nome completo do participante;

Diagnóstico com a descrição da condição que motivou a solicitação e/ou o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10);

Assinatura e identificação do profissional competente, com respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente.

Para problemas logísticos , o Inep analisará cada caso considerando os registros da equipe de aplicação da prova.

Acompanhe o status do pedido pela Página do Participante e fique atento aos prazos para garantir sua participação na reaplicação

