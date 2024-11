Ludimila Ferreira As duas questões do Enem 2024 que mostram que vale a pena estudar com edições antigas

O segundo dia do Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio), que cobra questões de Ciências da Natureza e Matemática, aconteceu neste último domingo (3). Entre professores que acham que a prova teve poucas questões difíceis e candidatos que ‘chutaram até o fiscal’ , a verdade é que se dá bem quem estuda com edições antigas do exame. Duas questões desta edição são prova disso.

Ambas da prova de Matemática, as questões tinham enunciados ou imagens muito parecidas com perguntas de edições anteriores. O comando da questão era outro, mas o raciocínio para resolução, o mesmo. Veja só:

<span class="hidden">–</span> Inep/Reprodução

<span class="hidden">–</span> Inep/Reprodução

O GUIA DO ESTUDANTE conversou com alguns professores para entender qual a melhor forma dos candidatos aproveitarem os repetecos da prova a seu favor na hora de se preparar para o Enem com provas anteriores! Confira.

1. Reconhecendo figuras antigas

De acordo com Sérgio Ghiu , autor de matemática do Sistema de Ensino pH, estudar provas antigas pode ajudar os alunos a reconhecer figuras que aparecem de forma recorrente no exame e saber qual caminho seguir na resolução. O professor destaca que estudar provas antigas e padrões recorrentes de questões é uma estratégia eficaz para se preparar para o Enem, mesmo quando os temas não são cobrados todos os anos.

Ele compara a questão de logaritmos de 2024 com uma parecida de 2023 – mais recente que a de 2006, apresentada no início do texto. Segundo Ghiu, a do ano anterior, que envolvia fundamentos de funções e operações com logaritmos, era um pouco mais difícil. “Os vestibulares costumam abordar logaritmos no contexto de abalos sísmicos, tema recorrente nas questões sobre funções logarítmicas”.

2. De olho nos temas recorrentes

Para Ademar Celedônio , Diretor de Ensino e Inovações do SAS Educação, primeiro é preciso que o candidato se familiarize com o estilo da prova, isso se dá através da resolução de edições anteriores. Com este exercício , o estudante faz uma simulação real do dia do Enem e entende como gerir melhor seu tempo. “O Enem é uma prova longa, e controlar o tempo é essencial para evitar acúmulo de questões no final”, frisa Celedônio.

Além disso, é com esta atividade que o candidato identifica suas áreas de dificuldade e reforça o conhecimento. A análise dos erros permite um estudo mais direcionado, priorizando as áreas onde há maior dificuldade.

Resolver provas anteriores permite identificar tendências nas questões do Enem. Nos últimos anos, o exame tem incluído questões envolvendo frações mistas (como “dois inteiros e 1/3”). A prova também tem focado em leitura de gráficos e tabelas em Matemática.

De acordo com o professor, este exercício permite que o aluno se sinta mais confiante e familiarizado com a estrutura da prova.

3. Assim como você, o Enem também tem uma identidade

Por fim, Rodrigo Serra , professor de matemática do Colégio Oficina do Estudante, aponta que estudar com as provas anteriores ajuda a entender a essência dos conteúdos e o modelo das questões do exame.

“Desde 1998, o Enem tem mantido uma identidade, com alguns conteúdos que aparecem frequentemente nas questões: logaritmos, cilindros, paralelepípedos, área de figuras planas, sistemas lineares, média, mediana e moda, funções e análise combinatória”, explica o professor.

O professor sugere simular uma prova antiga seguindo o tempo delimitado do Enem, já que treinar com os exames anteriores não é apenas uma questão de revisar o conteúdo, mas também de se aproximar da experiência real. “Um dos maiores desafios da prova é o controle do tempo. O aluno precisa saber quando dedicar mais tempo a uma questão e quando pular para outra”, frisa o professor.

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

