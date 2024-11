Julia Di Spagna Acertaria as questões mais fáceis do segundo dia do Enem 2024?

A satisfação de ter se preparado o ano inteiro, chegar na hora da prova e resolver uma questão com facilidade é o sonho de todo o estudante. E quem encarou o segundo dia do Enem 2024 teve várias oportunidades de se sentir assim. Considerada de um nível de dificuldade de média para fácil , segundo professores, a prova apresentou várias questões de resolução rápida, cálculos simples e textos que ajudavam na contextualização.

Pensando nisso, conversamos com os professores do Curso Anglo e selecionamos as perguntas mais fáceis deste segundo dia. Confira abaixo, de acordo com a numeração da prova verde.

Biologia – Questão 91

Química – Questão 107

Física – Questão 99

Matemática – Questão 142

Matemática – Questão 149

Matemática – Questão 150

Matemática – Questão 162

Matemática – Questão 173

