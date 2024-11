Taís Ilhéu Segundo dia do Enem 2024 tem questão sobre perereca-assobiadora e vacinas

Neste domingo (10), os milhões de candidatos inscritos no Enem 2024 encerram esta edição respondendo às questões de Matemática e Ciências da Natureza. Embora hoje seja o “dia das exatas”, não faltaram temas atuais nos enunciados: os estudantes responderam a questões sobre a vacina contra a covid-19 , sobre uma reforma do Maracanã e até notícia envolvendo pererecas-assobiadoras .

Veja algumas temáticas de destaque da prova:

Tirinha do Calvin em questão de Física

Tirinha da Laerte

Reforma do Maracanã para a Copa 2024

Daltonismo

Vacina contra a covid-19

Pesticidas e defensivos agrícolas

Grafeno

Doenças transmitidas pelo Aedes aegypti

Energia solar

Microplástico no corpo humano

Reciclagem de alumínio

Neste segundo dia, a prova se encerra às 18h30. Os candidatos podem deixar a sala com o caderno de questões a partir das 18h.

*Texto em atualização

Fontes consultadas: João Eduardo Pinhata, Gerente de Avaliações do SAS Educação; Pedro Lopes, Supervisor de Avaliações do SAS Educação; Joyce Sousa; Especialista em Avaliações do SAS Educação.

