Questão de física do Enem 2024 deve ser anulada, defendem professores

Uma questão de Física do segundo dia do Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) deve ser anulada, defendem professores da disciplina ouvidos pelo GUIA DO ESTUDANTE. Os docentes do Curso Anglo, Fibonacci Sistema de Ensino e SAS Educação apontam que houve uma inconsistência na formulação da questão, gerando uma situação “fisicamente impossível”. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e o Ministério da Educação (MEC) ainda não se pronunciaram. A questão que pode ser anulada é a 124 da prova verde – que corresponde à 102 na amarela, 129 na azul e 100 na cinza.

Abaixo, confira os comentários dos professores e veja a questão da prova!

“Fisicamente impossível” e com erro conceitual

De acordo com o professor de física do Curso Anglo, Madson Molina , existe uma falha conceitual na questão apontada. “Quando você calcula a potência da cafeteira com os dados do enunciado, a gente encontra um valor de 933 watts. Esse valor é acima da potência total fornecida pelo enunciado da cafeteira de 700 watts. Em suma, a questão propõe uma máquina cuja potência total é de 700 watts e quando a gente calcula a potência útil de 933 watts é maior do que a potência total, o que fisicamente é impossível”, explica o professor.

Já Átila Zanone , coordenador de conteúdo do Fibonacci Sistema de Ensino, aponta que ocorreu um erro de formulação da questão, de forma que a potência real que chegou até a água acabou ficando maior do que a ideal. Ou seja, gerou uma situação impossível.

“A ideia de calcular o rendimento é quando a gente calcula que a potência que chegou na água foi inferior à potência da rede elétrica. Aí dá para calcular a questão de rendimento, porque aí obedece o raciocínio natural da situação física. Que a potência elétrica infelizmente não consegue chegar até o aquecimento da água. Ou seja, a gente tem uma fonte de energia iniciada, que é a elétrica, e através das transformações ela vai se perdendo, dissipando, então quando chega no objetivo final que era aquecer a água, ela está menor do que no seu formato inicial da potência elétrica. Como o cálculo acabou sendo invertido, o que chegou na água era maior do que o que tinha saído da eletricidade, da potência elétrica, então ficou algo impossível, não tem como chegar na água algo maior do que saiu da tomada, que saiu da parte elétrica da cafeteira”, explixa Zanone.

De acordo com Idelfranio Moreira, Gerente Executivo de Ensino e Inovações do SAS Educação, houve inconsistência nos dados da questão. “O tempo que ele diz que a cafeteira funciona não produziria com essa potência o aquecimento que ele descreve”, explica Moreira.

Confira a questão na prova verde abaixo:

<span class="hidden">–</span> Inep/Reprodução

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

