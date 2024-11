Taís Ilhéu Qual é o plural de lápis?

Sabe aquele momento em que você precisa falar de mais de um lápis , mas fica na dúvida sobre o plural? Calma, você não está sozinho! A maioria das pessoas tem essa dúvida. O mistério acaba agora: o plural de lápis é… lápis mesmo ! A palavra não muda.

“Vocábulos que terminam em ‘s’ tem o singular e o plural iguais. Outros exemplos são as palavras ônibus, pires, vírus, atlas e oásis”, explica Margarete Xavier , autora de língua portuguesa do Fibonacci Sistema de Ensino.

Segundo a professora, o que vai determinar se a palavra “lápis” está no singular ou plural é o artigo, o numeral ou o pronome que acompanha a palavra, como “os lápis”, “três lápis” ou “meus lápis”.

A origem vem de “pedra”

A primeira vez que a palavra ” lápis ” apareceu em registros foi em 1548. O termo veio do latim “lapillus”, que significa “pedra pequena”. “No século XVI, na Itália , usavam-se lápis feitos com um mineral de nome plombagina, oriundo da Inglaterra. Porém, um conflito entre franceses e ingleses fez escassear o mineral. Então o químico Nicolas Jacques Conté decidiu fabricar o lápis a partir de uma mistura de grafite, pólvora e terra argilosa. E assim nasceu a primeira versão do lápis que conhecemos nos dias de hoje”, conta a educadora.

Exemplos do dia a dia

Veja aqui como você pode usar a palavra no singular e no plural.

Preciso de um lápis com ponta grossa.

Empresta seu lápis, por favor?

Adoro usar lápis de sobrancelha.

Um estojo cheio de lápis de cor é um presente que amo ganhar.

Os meus lápis estão no estojo.

Quantos lápis você vai comprar para seu filho?

“Lápis” tem na música e na literatura

Conhece a canção “Aquarela”, do Toquinho? Ele usa a palavra “lápis” no singular. Olha só este trecho:

"Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão E me dou uma luva. E se faço chover Com dois riscos tenho um guarda-chuva."

Quer um exemplo no plural? Dá uma olhadinha no trecho do livro infantil “Meus lápis de cor são só meus”, da escritora Ruth Rocha:

“Então, logo de manhã, a Lulu já se sentou à mesa da sala, pegou o bloco grande de desenho bem bonito, com seus novos lápis. Aí, chegou o Miguel, que veio passar o dia com ela. Ele se sentou juntinho da Lulu e disse que queria também desenhar. Mas Lulu não quis emprestar, por nada, os lápis para ele. – Os meus lápis de cor são só meus! – ela disse.”

