Julia Di Spagna 5 questões fáceis de matemática que já caíram no Enem

Bater o olho e resolver. Essa é a premissa por trás dessas questões de Matemática que foram cobradas ao longo dos anos pelo Enem . Embora essa seja uma disciplina temida pelo pessoal que não é fã da área de Exatas, saiba que não é um bicho de sete cabeças! Várias perguntas podem facilmente render alguns pontinhos que fazem toda a diferença na pontuação final – e, consequentemente, na sua aprovação.

Sem cálculos ou fórmulas complexas, elas exigiam apenas uma boa leitura do enunciado, concentração e uma dose de raciocínio lógico. Com isso, seria para resolvê-las até em questão de segundos.

Que tal checar se você consegue gabaritar? Confira abaixo as resoluções.

+ TRI: como identificar questões fáceis, médias e difíceis no Enem

Enem 2023 – Questão 154 (prova azul)

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Enem 2022 – Questão 177 (prova rosa)

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Enem 2020 – Questão 151 (prova azul)

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Enem 2023 – Questão 150 (prova azul)

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Enem 2022 – Questão 169 (prova rosa)

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

