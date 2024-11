Ludimila Ferreira “Utopia” ou “distopia”? Entenda a diferença entre os conceitos

O rascunho da redação de um candidato do Enem 2024 citando o grupo de k-pop Aespa viralizou no X (antigo Twitter) no último final de semana. Diversos usuários da rede estão se questionando se o estudante teria fugido do tema proposto pela banca este ano: “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil“. Mas, para além disso, o participante ainda escreve que no videoclipe do grupo musical é retratado um “futuro distópico ” no qual o mundo é perfeito. Ops! Será que ele queria dizer “ utópico “?

Citar K-pop pode até não descontar pontos da redação, mas erros de semântica, sim. Entenda.

O que é utopia?

De acordo com o Dicionário Michaelis , “utopia” é um conceito que se refere a uma “sociedade com um sistema social, político e econômico ideal, com leis justas e dirigentes e políticos verdadeiramente empenhados no bem-estar de seus membros”.

Isso pode ser visto, por exemplo, no videoclipe indicado pelo candidato no início deste texto. A utopia indica um plano ou sonho irrealizável, difícil de acontecer, como um mundo sem desigualdade sociais.

O que é distopia?

Para as distopias, por incrível que pareça, existem exemplos mais práticos. Vemos este tipo de narrativa o tempo todo, principalmente no cinema . “O Conto da Aia”, de Margaret Atwood e “Jogos Vorazes”, de Suzanne Collins são apenas alguns exemplos de distopias que ficaram famosas nos últimos anos.

De acordo com o Dicionário Michaelis , “distopia” é “qualquer descrição imaginativa de um país, de uma sociedade ou de uma realidade em que se vive em condições de extrema opressão ou em regime totalitário”.

Ou seja, enquanto a utopia refere-se a um mundo perfeito, a distopia retrata o completo oposto, um mundo de terror – mesmo que apenas para alguns grupos.

Perdendo pontos com a banca do Enem

Trocar “utopia” por “distopia” na redação muda completamente o que um candidato gostaria de dizer, já que estas duas palavras possuem significados opostos e o domínio da Língua Portuguesa é uma das habilidades avaliadas pela banca na correção. Entre os desvios penalizados, estão a ortografia e emprego de vocabulário preciso .

Isso quer dizer que as palavras selecionadas pelo candidato deverão ser usadas em seu sentido correto no contexto em que aparecem. Logo, trocar “utopia” por “distopia” muda o sentido da argumentação. De acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), “a frequência com que essas falhas ocorrem no texto e o quanto elas prejudicam sua compreensão como um todo é o que ajudará a definir o nível em que uma redação deve ser avaliada na Competência I”.

