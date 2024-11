Taís Ilhéu Feira na USP tem livros pela metade do preço

De quarta-feira (6) até o próximo domingo (10), quem for ao Butantã , em São Paulo , pode encontrar livros de mais de 200 editoras por preços que começam em 50% de desconto . A promoção é parte da Festa do Livro da USP , que acontece anualmente na Cidade Universitária, Zona Oeste da capital paulista. Entre as editoras presentes estão a Companhia das Letras, Editora Globo, Todavia, L&PM, Globo Livros e outras.

No site do evento , é possível consultar o catálogo das 226 editoras participantes, o preço de capa dos livros e a quanto eles serão vendidos na feira. O evento acontece das 9h às 21h de quarta à sexta-feira, e das 9h às 19h no sábado e domingo.

Nesta edição, 18 editoras argentinas participam da Festa do Livro, levando de 800 a 1000 títulos do país.

Festa do Livro da USP 2024

Quando : de 6 a 10 de novembro

: de 6 a 10 de novembro Onde : Avenida Professor Mello Moraes, travessa C, Cidade Universitária, em São Paulo

: Avenida Professor Mello Moraes, travessa C, Cidade Universitária, em São Paulo Quanto : entrada grátis. Livros com desconto a partir de 50%

