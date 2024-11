Ludimila Ferreira Dia do radialista: conheça o curso para quem quer seguir a profissão

Ao contrário do que muita gente acredita, o rádio está longe de ter se tornado um meio de comunicação obsoleto ou coisa de avô. O sucesso de um artista continua sendo medido pela quantidade de vezes que ele aparece na plataforma (em conjunto com outras mídias digitais) e as pessoas ainda se informam por meio das ‘FMs’. E o radialista, é claro, é figura central nessa história!

Com a transformação digital das últimas décadas, o radialista, além de trabalhar no rádio, consegue atuar também no YouTube e produzir para as redes sociais , por exemplo. Conheça o curso para quem quer seguir esta profissão!

O curso de Rádio, TV e Internet

O curso dura quatro anos, inclui um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e, em alguns casos, estágio. A formação é voltada para as práticas de rádio e TV, como criação, direção, produção e edição, mas também traz conteúdos de Ciências Humanas e Sociais, como filosofia , sociologia e história da arte. Nos últimos anos, as disciplinas se aprofundam em temas específicos, como roteiro, direção, cenografia e criação de som e imagem.

A profissão de radialista

O curso de Rádio, TV e Internet forma profissionais para criar, produzir e editar conteúdos em vídeo, áudio e outras mídias, trabalhando, literalmente , no rádio, TV e internet.

Quando se pensa na figura do radialista, logo se associa essa área a funções como comentarista, apresentador e locutor, tanto em emissoras tradicionais quanto em produtoras de vídeo e plataformas de transmissão ao vivo, mas não para por aí.

Além de ser o responsável por apresentar, o profissional também pode trabalhar na montagem e coordenação da programação de uma emissora, escrever roteiros de ficção (como novelas e séries) e não ficção (como jornais e reality shows), liderar equipes de gravação e produção de programas e orientar a equipe de cenografia e montagem do cenário, ficando longe dos holofotes.

Com a internet, muitos desses profissionais estão migrando para narrativas transmídia, como canais no YouTube e produções para redes sociais. Então, se o seu sonho é ser radialista, saiba que as opções são muitas e variadas!

