“Entitular” ou “intitular”: qual é o certo?

Escolher a palavra correta nem sempre é fácil, e a dúvida entre “entitular” e intitular” é uma comum, que aparece com frequência por aí. Há apenas uma forma que realmente está correta de acordo com a norma culta. Vamos conhecê-la?

A forma certa da grafia é “intitular”, com “I” no início . A versão “entitular”, com “E”, não é registrada na norma padrão da Língua Portuguesa e é considerada um erro.

A palava significa dar título a algo ou designar com um nome específico. Então, quando alguém fala que vai “intitular” um artigo, livro ou projeto, a grafia correta é somente com “I”.

Por que ficamos na dúvida?

A confusão ocorre principalmente porque, na nossa língua, existe uma tendência de misturar os prefixos “in-” e “en-” – e tudo bem se confundir, eles são bem parecidos, afinal. Para dificultar as coisas, o prefixo “en-” é usado em palavras como “encerrar” ou “ensinar”, nos induzindo ao erro quando não conhecemos a origem de “intitular”.

Este verbo “intitular” tem origem no latim intitulare , que significa “dar um nome” ou “atribuir um título a alguém ou a alguma coisa”. A raiz da palavra permanece praticamente intacta na Língua Portuguesa, mantendo o prefixo original “in-“, que significa “em” ou “sobre”.

Exemplos

O autor decidiu intitular seu livro como “Caminhos tortos”.

A profissional escolheu intitular a palestra de “Inovação e Futuro”.

O projeto foi intitulado “Verde para Todos”, destacando a importância do meio ambiente na cidade;

A banda vai intitular o novo álbum com o nome da música mais popular entre os fãs;

Seu TCC foi intitulado “A Evolução da Tecnologia”, em referência aos avanços dos últimos anos.

