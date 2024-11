Ludimila Ferreira 3 motivos para ir no 2º dia do Enem, mesmo se tiver ido mal no 1º

O segundo dia do Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) acontece no próximo domingo (10) e muitos participantes que fizeram a correção extraoficial do primeiro dia estão se perguntando se vale a pena ir fazer a prova, já que não se saíram tão bem no dia de humanas. Mantenha a calma: existem alguns motivos para comparecer ao local de prova mesmo estando inseguro sobre seus resultados.

Confira 3 razões para persistir e finalizar o Enem 2024!

1. Leve a TRI em conta

A Teoria de Resposta ao Item (TRI), método de pontuação do Enem, calcula a nota do candidato de acordo com a coerência da sua prova, não apenas considerando o número de acertos. Logo, mesmo que você não tenha acertado muitas perguntas, sua nota pode ser melhor do que imagina! Explicamos melhor.

Este sistema é capaz de analisar as questões que o estudante respondeu corretamente e dar um peso específico para cada acerto. Veja como funciona:

As perguntas são divididas previamente em grupos: fáceis, médias e difíceis. Elas estão misturadas ao longo da prova e não estão sinalizadas, por isso o estudante não sabe qual questão pertence a qual grupo. Através de estatísticas e teorias matemáticas, a TRI analisa as respostas do aluno: se constata que ele errou muitas perguntas da categoria “fácil” e acertou muitas perguntas da categoria “difícil”, considera o fato estatisticamente improvável e deduz que ele chutou. Assim, a média do aluno que chutou cai. No final, a nota não depende apenas do valor absoluto de acertos. Depende também da dificuldade das questões que se acertou ou errou.

2. Pense no curso e universidade que deseja fazer

Cursos e universidades diferentes terão concorrências distintas. Talvez sua nota final não seja a ideal para carreiras e faculdades mais concorridas, mas tudo depende de seus objetivos pessoais. Vale lembrar também que o Prouni e o Fies, que concedem respectivamente bolsas de estudo e financiamento, costumam exigir médias mais baixas, então você ainda pode acessar o Ensino Superior.

Além disso, o Sisu costuma atribuir pesos diferentes para cada área do conhecimento, a depender do curso. Se você pretende uma carreira na área de exatas ou biológicas, por exemplo, as provas que terão maior impacto na sua média são as do segundo dia!

3. O gabarito ainda é o extraoficial

Lembre-se que os resultados oficiais ainda não saíram. Vários portais e cursinhos fizeram a correção extraoficial do primeiro dia, mas como o próprio nome diz, ela não garante que o resultado avaliado ali é o que será validado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Além disso, algumas questões podem, eventualmente, serem anuladas pelo Inep . Na edição passada, por exemplo, houve uma questão anulada por repetição. Foi a de número 117, na prova amarela. Este ano, a questão que corre riscos é a de número 33, na prova verde.

