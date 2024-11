Ludimila Ferreira Saiba como conseguir uma vaga na Unicamp usando a nota do Enem 2024

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) abriu as inscrições para o processo seletivo Enem - Unicamp 2025 . A modalidade oferece vagas na Unicamp por meio da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), e as inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pela página oficial da comissão . As inscrições ficam abertas entre os dias 5 e 25 de novembro de 2024.

Além de preencher o formulário disponibilizado pela Comvest , é necessário fazer o pagamento da taxa de inscrição de R$ 40. O pagamento poderá ser realizado até o dia 29 de novembro, mas vale lembrar que candidatos inscritos no Vestibular Unicamp 2025 com isenção da taxa também estão isentos no processo Enem-Unicamp.

Abaixo, confira quem pode participar desta modalidade.

Quem pode fazer o Enem-Unicamp 2025?

De acordo com a Comvest, serão oferecidas 345 vagas e, entre elas, 31 são reservadas para pessoas com deficiência. Podem se inscrever candidatos que pertencem a um dos seguintes seguimentos:

candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública;

ensino médio em escola pública; que tenham obtido a certificação do ensino médio pelo Enem ou exames oficiais até o ano de 2016;

candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

Assim como no Vestibular Unicamp, para ter direito às cotas por critério étnico-racial, os estudantes autodeclarados pretos ou pardos deverão possuir traços fenotípicos que os caracterizem como negro, de cor preta ou parda.

Esses estudantes deverão preencher o campo específico de autodeclaração no formulário de inscrição e, caso convocados, deverão ser submetidos a uma Comissão de Averiguação, designada pela Diretoria Executiva de Direitos Humanos, para validação da autodeclaração. Os optantes pelas vagas indígenas deverão apresentar a documentação exigida pelo edital durante o procedimento de matrícula.

Candidatos que desejam optar pelas cotas para PCDs precisarão comprovar que atendem ao perfil estabelecido no Edital do processo por meio da documentação exigida.

A análise dos documentos médicos apresentados será realizada por uma junta de especialistas designada pela Comvest, com a participação da Diretoria Executiva de Apoio ao Estudantil e da Diretoria Executiva de Direitos Humanos.

É possível se inscrever em diferentes vestibulares de acesso à Unicamp ao mesmo tempo, como Vestibular Unicamp, modalidade Enem -Unicamp, Vestibular Indígena, modalidade Vagas Olímpicas e Provão Paulista.

Quem não pode participar do Enem-Unicamp?

Candidatos que tenham cursado algum período do ensino médio em instituição privada, ainda que na condição de bolsista, não podem concorrer às vagas da modalidade Enem-Unicamp. A regra não vale apenas para optantes pela reserva de vagas para PCDs.

Além disso, candidatos que tenham concluído algum curso de graduação ou pós-graduação em instituição pública (federal, estadual ou municipal) também não podem concorrer na modalidade Enem-Unicamp.

Cronograma do Enem-Unicamp 2025

As datas do calendário de matrícula coincidirão com as datas das chamadas do Vestibular Unicamp 2025, cuja primeira convocação será no dia 24 de janeiro de 2025, para matrícula online nos dias 27 e 28 de janeiro de 2025. Haverá até cinco chamadas para matrícula online.

Inscrição no vestibular: de 5 a 25 de novembro

de 5 a 25 de novembro Primeira convocação: 24 de janeiro de 2025

24 de janeiro de 2025 Matrícula online: 27 e 28 de janeiro de 2025

